8 ene 2019

Anoche, daba comienzo 'La Voz' -con cambio de cadena incluido: de Telecinco a Antena 3-. Un momento que tanto los responsables de la cadena como para los espectadores ha tardado en llegar. Y el aterrizaje no defraudó. Ni por la calidad musical ni por la carga de emociones, con Pablo López a la cabeza, que allí se vivieron.

Una de las concursantes de las audiciones a ciegas, Palomy, se subió al escenario e interpretó 'Ángel Caído', un tema compuesto por el propio Pablo para Malú. Este, que no se lo esperaba, se emocionó. Se emocionó tanto que acabó dejando que las lágrimas brotasen por su cara sin ningún tipo de pudor.

Por supuesto, este se dio la vuelta. Pero no solo eso, sino que, una vez finalizada la prueba, le pidió que la cantaran a dúo al piano, para sorpresa de la joven que no daba crédito a lo que estaba pasando. "Quiero que formes parte de mi equipo", añadía López, que era correspondido: "Yo me voy contigo al fin del mundo y me caso contigo".

Pablo era uno de los habituales de este formato en la otra cadena y es de los pocos rostros que se han trasladado a Antena 3. Hay que recordar que la presentadora es Eva González, que ha dejado 'MasterChef' para embarcarse en esta nueva aventura.

Esto es tan solo el comienzo. Estamos seguros de que habrá muchas más emociones en un espacio en el que, además de Pablo, completan el cartel de 'coaches' Paulina Rubio, Antonio Orozco y Luis Fonsi.

