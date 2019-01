9 ene 2019

Se puede decir que Paco León está en su mejor momento, pero lo cierto es que el artista lleva triunfando mucho tiempo. Aunque si decimos su nombre, es imposible no mencionar en la conversación su papel en la serie 'Aída'. Y él también la recuerda con mucho cariño y también todo lo que ganó que se gastó "a lo loco".

El actor pasó por 'La Resistencia' donde Broncano no perdió la oportunidad para preguntarle por sus asuntos económicos. Y más, después de que triunfase tanto su última serie, 'Arde Madrid', sus propias películas como 'Kiki, el amor se hace', o sus papeles especiales como en La casa de las flores. Pero cuando dijo la mítica frase de "¿cuánto dinero tienes?" O en su caso, manejas, Paco encontró una muy buena salida. Lo dejó caer pero tampoco especificó.

"Iba a decir cuánto dinero tengo pero después he pensado que no porque ahora me voy a México y hay muchos atracos. Secuestran a la gente para pedirle dinero, entonces es una responsabilidad", decía. El presentador no dudó en persuadirle aludiendo a que todo el mundo sabía que tenía dinero, que eso pasaría aunque no lo quisiésemos. Y entonces Paco decidió dar un consejo a todo el mundo admitiendo: "Tengo muchísimas hipotecas porque he estado como loco y eso no se debe hacer. No compréis nunca. No se debe hacer, sobre todo cuando no tienes". En relación con si estaba endeudado, aclaraba que no explícitamente pero a raíz de sus hipotecas se puede decir que sí.

También ha reconocido que con 'Aída' ganó muchísimo dinero, y que además tenía un truco: "Decía que me iba y así me lo subían". Paco sí que sabe. Y de hecho a seguido bromeando con el tema diciendo que cuando se fue Carmen Machi, había más a repartir.

La última imagen que hemos visto del actor en Instagram ya nos ha vuelto a dejar con la boca abierta. Ha vuelto a meterse en un papel, no tan usual como los que suele interpretar. Y es que en esa imagen ganaba años pero seguía pareciendo tan atractivo como siempre. ¿Qué estás tramando Paco?

Más noticias sobre Paco León

- Paco León revela a lo que se dedicaba antes de ser actor

- La foto de Paco León completamente travestido

- La lista completa de los nominados a los Premios Goya 2019