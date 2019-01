9 ene 2019

Compartir en google plus

Uno de los propósitos más recurrentes cuando cambiamos de año es el de dejar de fumar. El común de los fumadores, al menos una vez en su vida, han dicho aquello de: "El día 1 de enero lo dejo". Eso es lo que ha hecho Robbie Wiiliams, que ha saludado a 2019 con la convicción de que conseguirá tener una vida sin humos.

Lo complicado no es tomar la decisión de que uno quiere alejarse del vicio, sino encontrar el camino adecuado para conseguirlo. Él parece haber encontrado un entretenimiento que le permite tener la cabeza ocupada, sin pensar en cuánto le apetece fumarse un cigarro. Y lo ha mostrado en su cuenta de Instagram.

Os animo a que no desistáis de vuestro objetivo"

Pero, ¿de qué se trata? Simplemente de coger las pinturas y los libros de colorear de sus hijos pequeños y distraerse con ello. "Estoy coloreando un poco, lo cual me viene muy bien porque necesito algo en lo que concentrarme para poder olvidarme del tabaco. El arte siempre ha tenido un efecto muy beneficioso en mi mente", dice en un vídeo que ha compartido con sus seguidores.

"A todos los que se hayan decidido a dejar de fumar como yo, os animo a que no desistáis de vuestro objetivo. La lucha es dura y está llena de obstáculos, aunque por ahora yo lo estoy llevando relativamente bien", añade el cantante.

"Diría que estoy en un grado de seis sobre diez en dificultad, pero en la última hora he sufrido ataques de ansiedad y me he sentido muy abrumado... Necesitaba salir un poco de casa para calmarme un poco", finaliza la grabación de sus 'stories'.

Más noticias de Robbie Williams...

- Robbie Williams, padre por tercera vez por gestación subrogada

- El gran susto de Robbie Williams

- Robbie Williams: "Tengo una enfermedad en la cabeza que quiere matarme"