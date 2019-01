10 ene 2019

Terelu Campos ha pasado uno de los peores momentos de su vida tras someterse a una doble mastectomía en Noviembre. La intervención tuvo lugar porque le diagnosticaron un cáncer de mama por segunda vez. Y si la primera intervención fue un suplicio, esta vez Terelu ha pasado momentos que han hecho que reconozca que después de esto, no volverá a ser la misma. "Me he venido abajo psicológicamente como nunca antes en mi vida", comenta Terelu sincerándose sobre el proceso de su curación.

Tras confesar Terelu cómo se sentía después de estas complicaciones, Belén en 'Sálvame' quiso añadir algún comentario sin sabes hasta dónde podía llegar. Sin embargo, ipso facto, la colaboradora le había enviado un mensaje y le decía: "Puedes contar lo que quieras, yo confío en ti Belén". Así que se sinceró y describió las heridas como si "te dan dos puñaladas. No eran cardenales.".

Una intervención que debería haberse curado en un mes, le ha costado a Terelu tres meses de sufrimiento. Y Belén, aclarando que era una expresión hecha dijo: "Yo sé que le han dado ganas de tirarse por la ventana de dolor". El problema radica en el proceso de cicatrización de la piel de Terelu, no tiene que ver con la operación. Y, Carmen Borrego ha añadido que le quedan dos centímetros para cicatrizar.

Terelu no se cansa de luchar y de mantener al margen a su madre, María Teresa Campos, todo lo que puede. Y Belén ha dejado claro que a pesar de todo este sufrimiento: "Terelu no ha querido tirar la toalla". Y sus compañeros han expresado sus deseos de que se recupere cuanto antes y que esté ahí con ellos.

