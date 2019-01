9 ene 2019

Han pasado tres meses desde que Terelu Campos se metiera en un quirófano para someterse a una doble mastectomía. El cáncer de mama había hecho acto de presencia de nuevo un par de meses atrás, y tras consultar con los médicos que se han encargado de su enfermedad, tomó la decisión más complicada y valiente de su vida. Tuvo, incluso, que volver a operarse unas semanas después, para realizarse un injerto.

Ella, ha guardado silencio todo este tiempo. Se ha encargado de que la recuperación marchase y de hacer frente a los terribles dolores que ha padecido. Su hermana y su madre se han encargado de ejercer de portavoces y de ir adelantando cómo iban los avances de Terelu.

Ahora, es ella la que habla. Lo hace en una entrevista exclusiva que publica este miércoles la revista 'Lecturas' y en la que reconoce el "infierno" por el que ha tenido que pasar. Sí, así es como ella misma define a este periodo de tiempo que ha atravesado y al final de cuyo túnel parece estar viendo la luz.

He visto el infierno"

"He visto el infierno, no volveré a ser la misma", sentencia la colaboradora de 'Sálvame' que, como bien dijo su hermana, Carmen Borrego, está deseando ponerse delante de una cámara de nuevo. Si no lo ha hecho, es porque le ha resultado del todo imposible al no estar el 100%.

"He tenido alucinaciones del dolor", sostiene durante esa conversación para la mencionada publicación. Unas palabras duras, que reflejan con crudeza la situación que ha pasado Terelu tras esa complicada operación con la que pretende evitar que el cáncer siga apareciendo.

