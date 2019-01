10 ene 2019

Tan solo llevan un día en la casa de 'GH Dúo' y la tensión ya se vive en el ambiente. El comienzo del programa fue de lo más interesante para los telespectadores que vieron como María Jesús Ruiz y su expareja, Julio Ruz se peleaban en pleno directo por el fracaso de su relación.

Unos minutos de reproches que terminaron cuando ambos vieron a Carolina Sobe, que tuvo un 'affaire' con Julio Ruz, compartía concurso con ellos, formando así uno de los tríos que componen la casa de Gaudalix. Esto pareció no importarle al principio al ex de María Jesús Ruiz, aunque esto le está afectando más de lo que esperaba.

No ha sido el propio Julio Ruz quién ha expresado lo mal que se siente sino que algunos de sus compañeros han mostrado su preocupación por el ánimo del empresario. "Julio no está cómodo. No es que no se encuentre, es que lo está pasando fatal", afirmaba Kiko Rivera.

En un momento de sinceridad, era el propio Julio Ruz quien le explicaba a Sofía Suescun su incómoda situación: "Yo puedo estar de buen rollo y de puta madre. Cuanto mejor rollo, mejor convivencia. Ya se me ha pasado un poco la paranoia". ¿Será Julio Ruz el primero en abandonar la casa de 'GH Dúo'?

