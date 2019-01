9 ene 2019

La idea de meter en la casa de 'GH Dúo' -consulta los 16 concursantes- a personas que tienen cuentas pendientes y no solo a parejas entre las que todo es paz y armonía, va a dar mucho juego. Y muchos momentos tensos y polémicos de esos que gustan a la audiencia y, aún más, a los responsables de este tipo de formatos. De momento, parece que la cosa no va mal.

No hay nada más que atender a la primera 'pullita' que María Jesús Ruiz le lanzaba casi sin tener tiempo para nada más a su ex, Julio Ruz -el caché de los concursantes-. Porque este ha entrado en la casa con un aspecto algo cambiado que no le ha gustado nada de nada a la ex Miss.

"¿Qué te has hecho? Estás muy feo", eran las palabras de María Jesús mirando a la cara de Julio. "Tienes los ojos muy rojos, será que saliste anoche de fiesta. Con lo que te gusta a ti la fiesta...", añadía mientras el empresario no paraba de tocarse esa zona de la cara.

Lo cierto es que, aunque parece que lo único que ha hecho es cambiarse la barba, en las redes sociales la pregunta dio juego para abrir las especulaciones sobre un posible retoque estético facial de Ruz, que, además de con su ex, ha entrado al concurso con la que es ahora su pareja, Carolina Sobe.

Atendiendo a aquello de que la mejor defensa es un buen ataque, Julio respondía: "Es que a ella le han sentado muy bien las operaciones". Una frase que alimentaba aún más la posibilidad de que haya acudido a hacerse algo en la cara.

"El que no quería tele, ¿ya te has bajado los pantalones con las demandas?", le echaba en cara Ruiz, demostrando que han ido a por todas. O, al menos, que darán grandes momentos y muchos vídeos de los que hablar.

