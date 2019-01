10 ene 2019

La primera gala de 'GH Dúo' ya desataba las primeras discusiones por historias de verdad o mentira. En este caso, ha ganado la verdad y Ari, la hija de Fortu va a tener que rectificar sus comentarios.

En el vídeo de presentación, Carolina Sobe, una de las colaboradoras más atrevidas y polémicas, dejaba claro que le habían marcado 3 hombres en su vida, y uno de ellos era Fortu. Esto abrió el debate en la gala de 'GH' y Ari dijo que si tuvo algo con su padre, fue en sus sueños. Pero sin embargo, sí lo hubo. Y Jorge Javier se atrevió a comentar que Carolina había ido al psicólogo porque tenía un "cuelgue" con Fortu.

El programa de 'AR' se lucía hoy con unas imágenes inéditas de un apasionado beso entre Carolina y el cantante. "Estallo el Obus y me estalló la cabeza. Me volví loca, lo quería romper todo", comentaba la colaboradora en el vídeo. Y aunque Ariadna Cross, insistía en que no había pasado nada, algo inédito sucedió. Carolina entraba al confesionario donde se encontraba Fortu y su chica y, lo que nunca imaginaba el público de 'GH' ver, se quedaba sin palabras. Después de enfrentarse a sus dos compañeros de concurso, Juan Ruz y María Jesús, Carolina no dejaba de recibir sorpresas. Y la polémica está servida.

El beso que confirma la relación entre Fortu y Carolina Sobe. pinit

En la imagen, de una forma muy objetiva, no se ve el beso entre dos amigos, porque incluso él le agarra la cara. Y además, son fotos de un encuentro en el que también se encontraban otros exconcursantes de 'GH' como Lizz o Amor.

Este 'Gran Hermano' está siendo demasiado vip, tanto que los privilegios de algunos concursantes no están gustando a la audiencia. Ylenia ya ha estallado en el confe, y el mismo Fortu tiene un permiso para salir de la casa por trabajo. ¿Cuánto tardará Carolina en protagonizar una escena?

