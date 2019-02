15 feb 2019

Sabían que ese San Valentín -los mensajes más románticos de los famosos- no lo iban a acabar juntos. Fortu y Yoli, pareja de concurso y en la vida real, se enfrentaban a la decisión de la audiencia. Uno de los dos se iba a convertir en el expulsado semanal de la casa de 'GH Dúo'. Sin embargo, el roquero quiso dotar de un halo de romanticismo a esos últimos instantes juntos en el 'reality'.

Nada más conectar con la casa, Jorge Javier Vázquez les recordaba que era el día de los enamorados y daba a los concursantes la posibilidad de hacer una declaración a su pareja. El único que aceptaba la oferta del presentador era Fortu, que se ponía de pie y delante de la que es su pareja desde hace ocho años y junto a la que vive desde hace cuatro.

El líder de Obús lo veía claro: era el momento de formalizar la relación. De dotarle de una mayor seriedad. Con la voz temblorosa y para sorpresa de todos -mientras Carolina Sobe hace crecer la sombra de la infidelidad sobre su cabeza- le pedía matrimonio a una Yoli que no dudaba en aceptar.

Sería él quien viera como su participación terminaba. Antes de atravesar la puerta de salida, le daba un consejo a la que se convertirá en su mujer: "No te fíes de ninguno. Vete a por el más fuerte, a por el cabecilla, y luego a por los demás".

Fortu le pidió matrimonio a Yoli antes de salir de la casa de 'GH Dúo'. pinit telecinco.

Ya en el plató, hacía examen de conciencia: "Creo que no lo he hecho mal, aunque habrá actitudes que no han gustado". Una reflexión que remataba su hija Ari, quien se ha encargado de defenderle: "Yo creo que ha habido comportamientos que no se han entendido". Él concluía: "Yo he intentado por todos los medios acercarme a ellos… Creo que se ha penalizado mi actitud".

Tampoco evitaba pronunciarse sobre esos comentarios de Carolina de que él había tratado de tener algo con ella: "Yo no he tenido ninguna relación con Carolina más allá de una amistad. Lo que quiere hacerse es platós". Directo y claro.

Más noticias sobre 'GH Dúo'...

- Las imágenes que confirman la relación entre Carolina Sobe y Fortu

- Fortu saldrá de la casa de 'GH Dúo' para ofrecer un concierto

- Fortu acusa a Kiko Rivera de favoritismos