10 ene 2019

Conocimos a Ylenia Padilla en 'Gandía Shore', un programa con el que mostró su lado más característico y particular. Desde entonces, se ha convertido en un personaje público. Participó en 'GH VIP' donde conoció a Fede, un italiano con bastantes seguidores en España. Ahora, ambos están concursando en 'GH Dúo' aunque ya no se soportan.

La concursante se hizo hueco en el mundo de la televisión y conoció a muchas personas, entre ellas a Rafa Mora. Hace unos años eran uña y carne hasta que una traición por parte de Ylenia a Rafa Mora hizo que su amistad se rompiera en pedazos.

Ahora que la valenciana está en la casa de Guadalix, ha sido el colaborador de 'Sálvame' quien, a través de sus redes sociales, ha contado lo que de verdad sucede entre ellos. "Una pena que la lealtad solo esté al alcance de los animales y de un círculo reducido de personas", comenzaba a escribir Rafa.

Junto a una foto en la que ambos son los protagonistas, el colaborador escribía las siguientes palabras: "Me entere en directo que mi “gran amiga” pensaba todo lo contrario que me había vendido durante muchos años. Me lo podría haber dicho antes a mí en la cara cuando le aguantaba sus movidas mentales, sus bajones a las alcantarillas...".

Todavía queda mucho para que Ylenia salga de la casa de 'GH Dúo', pero estamos seguros de que cuando esto suceda, no se quedará callada.

