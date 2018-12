30 dic 2018

Compartir en google plus

Miriam Saavedra se proclamó la clara ganadora de 'GH VIP 6', pero eso no significa que no tenga ningún enemigo. La peruana se sentó este sábado en el plató del programa 'Sábado Deluxe' para aclarar todas las polémicas que le han perseguido tras su entrada en la casa de Guadalix.

Mientras ella se defendía de las críticas y contaba uno de los episodios más duros de su vida y de su relación con Carlos Lozano, algunos colaboradores aprovecharon para reprocharle todo lo que había hecho mal en su paso por el concurso. Uno de ellos fue Rafa Mora, con quien Miriam nunca ha tenido una buena relación.

El colaborador la acusó de no haber tenido ningún tipo de respeto hacia sus compañeros durante el concurso y de no haber asumido ningún tipo de responsabilidad. Ambos se enzarzaron en varias discusiones subidas de tono por lo que la cosa no terminó nada bien, sobre todo para el valenciano.

Tras unos cuantos insultos del estilo "zanahora" o "platanazo", Rafa Mora terminó con un: "Platanazo el que tengo aquí". Una frase que no ha pasado desapercibida en las redes sociales y por la que Twitter ha estallado contra él calificándolo de machista y reclamando a Telecinco su expulsión del programa.

Alguien puede echar a Rafa Mora de plató, aporta muy poco y lo poco que aporta da vergüenza ajena #princessinca — rxb (@dramalikelife) 29 de diciembre de 2018

Ahora entiendo la defensa de Rafa Mora a Suso, es igual que el con ese tipo de comentarios y tratos hacia las mujeres #Princessinca — Mario Saavedrista (@Vaquerizoo_) 29 de diciembre de 2018

No te pierdas...

-'GH VIP': Jorge Javier Vázquez acusa a Suso de machista

-Suso Álvarez acude al psicólogo por las críticas recibidas en 'GH VIP'

-Twitter contra Dani Martínez por sus bromas a El Langui