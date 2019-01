11 ene 2019

Llamaron a Kiko Rivera junto a Irene, su mujer, al confe porque tenían que darle una noticia sobre su familia. Y lo que él no se esperaba es que le fuese a hacer tan feliz. ¡Kiko es tío otra vez!

Jorge Javier ponía tensión en el asunto pero lo cierto es que la noticia es buena y Kiko e Irene estaban súper emocionados. "Kiko tengo que contarte algo que ha pasado en tu familia", le decía el presentador y, Kiko apesadumbrado bajaba la cabeza. ¿Qué había pasado esta vez? "Kiko has sido tío otra vez. Tu hermano Francisco Rivera ha tenido a su segundo hijo. El pequeño Curro", sentenciaba Jorge Javier y Kiko estallaba de felicidad.

Merece la pena ver el cambio de su cara que hace ver a un tío muy orgulloso. "Hermano, cuñadita, ¡enhorabuena! ¡Cómo me gustaría estar allí ahora mismo para darle un beso a mi sobrino! Espero que haya nacido con mucha salud, súper guapo, súper hermoso y deseando que pasen estos tres meses rápido para ir a conocerlo. ¡Qué alegría, Jorge!", le decía el cantante a su hermano.

A Irene también le preocupaban otros temas familiares: Isa y Omar Montes y quería saber cómo iba la relación y Jorge Javier, sin cortarse, le decía "se van a casar". ¡Si Irene supiera! Igual cuando salgan de la casa ya tienen nuevo cuñado.

Y otros de los momentos que dio Kiko en el confe ayer fue sincerarse sobre su depresión. El cantante está poniendo toda la carne en el asador, y ha decidido mostrarse y contar la verdad sobre cómo es y qué ha pasado. Sus palabras fueron desgarradoras y no se dejó detalle diciendo: "La gota que colmó el vaso fue el adelgazar tan rápido. Pero ese no fue el único motivo. Yo he tenido muchos problemas toda mi vida. Se habla siempre de mi familia, de nuestros problemas familiares. Que si me peleo con mi hermana, a veces preocupado por mi madre, ella por mí y ya sabemos todos lo que pasa con mi familia, que todos los días se habla de nosotros. Soy como el que está ahí para todo. Cuando mi hermana tiene un problema me llama a mí. Casi todo el mundo cuenta conmigo. Entre eso, que me encanta, y el adelgazamiento tan rápido, la cabeza se me quedó seca. Tiré para abajo. Sentía que me quería morir, te lo puede decir mi mujer. Aparte de que tenía mucha hambre y no podía comer. Se me acumuló todo. También hay otra cosa que aunque parezca que no, es verdad. Vi el documental del Dj Avicii (que se suicidó por sus problemas psicológicos) y me sentí muy identificado. Decidí que necesitaba un parón y una nueva vida. Mi madre y mi familia siempre estuvieron a mi lado".

De momento las noticias son todas buenas e Irene y Kiko ¡no están nominados!

