10 ene 2019

El 'casting' de 'GH Dúo' se ha hecho de manera tan estratégica y milimetrada, que no nos cabe la menor duda de que nos vamos a divertir con los encontronazos y las diferencias que hay entre los concursantes. Por ejemplo, Kiko Rivera parece tener cuentas pendientes con su excuñado, Alejandro Albalá.

Así lo ha demostrado ya en su primera conversación dentro de la casa. Y eso que Albalá iba en son de paz, llegando a sentenciar en su vídeo de presentación que "con Kiko Rivera me llevaré muy bien porque entenderá lo que he pasado junto a su hermana". Pues parece no entenderlo. O, al menos, tener un cierto resquemor que no se ha dejado en Sevilla antes de poner rumbo al 'reality'.

"Nunca hablé con él. Yo pensé que era mudo cuando me lo presentaron porque no hablaba absolutamente nada. Cuando te digo nada es absolutamente nada, pero claro... No sé qué tiene la tele o no sé qué tiene el dinero que hace hablar a personas que antes no sabían". aseguraba Kiko.

Ahí no acababa la cosa: "Parece ser que Alejandro, de repente, se ha convertido en un perfecto hablador de la familia Pantoja y... ¡pues a eso se dedica! Antes no sabía el chaval y ahora, pues oye, mira... ha aprendido. ¡Qué le vamos a hacer! Más vale tarde que nunca".

yo he aprendido a hablar. A ver cuando él aprende a cantar" alejandro

A Albalá le ponían las imágenes de Kiko hablado de él y se revolvía al contestar: "Pues bueno, yo he aprendido a hablar. A ver cuando él aprende a cantar. Pero tenía más artillería pesada para atacar al 'DJ': "Yo soy así, soy más tímido. Me he criado en el norte, somos un poco más de nuestra casa y más así, pero bueno, si piensa eso. Cada uno tenemos nuestra personalidad… Él es el primero que pone verde a su hermana y el primero que también entiende que, al final, si yo he salido por donde he salido, es por todo el daño que me causó esa persona".

En su primera toma de contacto, saltaron las chispas. "¡El gran hablador!", decía el hijo de Isabel Pantoja al saludar con un abrazo a Alejandro. Este le replicaba: "¡El gran cantante!". Kiko, al final, tratba de quitar hierro al asunto: "Tú has sido poco hablador, pero a mí nunca me has hecho nada y yo contigo no tengo nada, te lo juro por Dios. No te preocupes".

Sin embargo, ya estaba todo dicho. Veremos cuánto tardan en volver a saltar esos chispazos, aunque el cantante tratase de relajar el ambiente.

Más noticias de 'GH Dúo'...

- 'GH Dúo': Estos son los 16 concursantes

- ¿Cuánto cobran los concursantes de 'GH Dúo'?

- 'GH Dúo': Todo lo que debes saber sobre la nueva edición de 'GH'