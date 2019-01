11 ene 2019

Seguramente, para los fieles a Fangoria ni su nombre ni su cara les sean extraños. Lara Sajen fue, durante una década, bailarina del grupo liderado por Alaska. Pero esta argentina, que lleva el tiempo suficiente en España como para haber hecho cine, teatro y televisión en nuestro país, es mucho más.

Lara se encuentra en cartel, en estos momentos, con la obra 'El fin'. Un espectáculo sobre el Apocalipsis y cómo pegarse un buen fiestón cuando al mundo solo le queda una hora y media de existencia. Un plan para los viernes noche en el Teatro Gymage, que lo ofrecerá hasta finales de abril, y que no es el único proyecto de Sajen.

No, porque acaba de confirmarse que será una de los 12 concursantes de la segunda edición de 'Maestros de la costura'. Hablamos con esta "mujer echada para adelante", como ella misma se define, de lo que le debe a Fangoria y de cómo afronta el buen pie con el que ha entrado en 2019.

Corazón ¿De qué va ‘El fin’?

Lara Sajen Es la última hora y media antes de que el mundo se acabe. Se hace una fiesta clandestina a la que acuden todas las personas que han visto la convocatoria por Twitter. En la fiesta se van conociendo unos y otros uniéndose los personajes y se conforma la historia. A la vez, se vive con ese público que va a verlo.

C. ¿Cuál es su papel dentro del espectáculo?

L.S. Se llama Ivana, es una mujer transexual que tiene como pareja a una persona que vende droga y extorsiona a la gente y que le obliga a ejercer la prostitución. Es maltratada por este hombre. Antes de ir a la fiesta, le roba dinero y cocaína a este señor, y se convierte en el alma de esa fiesta. Pretende olvidarse de esa mala vida que ha tenido. Pero este hombre la busca porque le ha robado.

C. ¿Qué haría usted si le dijeran que al mundo solo queda una hora y media?

L.S. Intentaría pasarlo con mi familia, reunirme con ellos y pasar ese último tiempo que me quedase. Intentar compartir esos últimos momentos. No sería de las personas que pudiese cometer una locura o irme, de repente, a una fiesta.

C. 2019 ha empezado bien para usted, porque también va a participar en 'Maestros de la costura'.

L.S. Sí, la verdad que he empezado bastante bien y estoy muy contenta. Es algo que se escapa de mi zona de confort, porque toda mi vida me he dedicado al baile e incursionado en la música. Al llevar 10 años de gira con Fangoria, he sido parte de un grupo y no he sentido esa presión directamente. Estar como personaje protagónico en una especie de musical/teatro, cuando yo no soy actriz, demuestro que soy una persona atrevida y que me gustan los retos. Dentro de la costura, siempre ha sido un tema que me ha gustado y que lo he llevado a cabo por mi trabajo. Al tener mis actuaciones siempre me ha gustado el tema de la moda y poder entrar a un 'talent' como este, me genera muchas expectativas. Y a ver cómo lo ve la gente, porque es verdad que no es que sea famosa, pero en cierto ambiente soy conocida. Que puedan descubrir otra faceta mía, a la Lara responsable, no la que está encima del escenario y es más superficial, sino a la que hace otras cosas en el día a día, me gusta

C. ¿Puede ser una presión añadida que se la conozca en ciertos ambientes, como dice?

L.S. Estoy muy tranquila porque, sinceramente, he pasado todos los 'casting' como cualquier otra persona. Tuve mis dudas de que me fuesen a seleccionar, porque al estar en este mundillo, podía ser un 'handicap'. No todas las cadenas de televisión te quieren según tu currículum. Pero en el 'casting' he sido 100% yo y me he presentado porque quiero aprender a hacer ciertas cosas que, en otro momento, no he tenido oportunidad. Pedía esa oportunidad. Y he tenido la suerte de ser una de las 12 seleccionadas de las 12.000 personas que nos hemos presentado. Siento que es la primera vez que puedo hacer algo en la que me sienta la protagonista.

C. Recuérdenos qué es lo que ha hecho en televisión.

L.S. Cada vez que he presentado alguno de mis 'singles' he hecho presentaciones en televisión, en 'Sálvame Deluxe', ‘Hable con ellas’… He trabajado como asesora del amor en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. He hecho cine, un papel secundario en 'A cambio de nada', de Daniel Guzmán. Con Fangoria he hecho muchas promos. Y no sé qué más...

C. Le parece poco? Canta, actúa, cose… ¿Lo siguiente qué será? ¿'MasterChef Celebrity'?

L.S. (risas) Pues la verdad es que no me importaría, porque ya he hecho un concurso de cocina y se me da muy bien. Está mal que lo diga, pero soy una persona muy apañada y, a todo lo que hago, le pongo mucho esfuerzo, mucho amor y mucha dedicación. Siempre digo que soy una mujer echada para adelante, lo intento todo. Porque me encanta el arte. No sé si lo hago bien en todo, pero me defiendo.

C. Ha mencionado a Fangoria. ¿Cuál es el momento más increíble que recuerda de esa etapa?

L.S. Cuando empecé a trabajar con ellos, no sabía ni quien era Alaska. Llevaba un par de meses en España y no tenía ni idea. Cuando la conocí, me di cuenta de la mujer que es y de la artista que supone para España y parte de Latinoamérica. El mejor recuerdo que tengo, sin duda, es una actuación que hicimos para los 40 Principales en el estadio Vicente Calderón. Entrábamos por unas puertas que no se veía nada y pasábamos al camerino y, de ahí, al escenario. No habíamos probado el escenario y salí a actuar y, cuando me vi en el medio del Calderón con toda esa gente… Recuerdo que, si la canción duraba cuatro minutos, me los pasé enteros llorando. No me creía estar encima de ese escenario delante de todo ese público.

C. ¿Qué son para usted Alaska y Mario Vaquerizo?

L.S. Las horas y horas de furgoneta hablando de un montón con Alaska nos las voy a olvidar nunca. Es un libro abierto. Tema del que quieres saber, tema del que ella sabe. Y su marido, Mario, es muy buen amigo. Me ha ayudado muchísimo. Siempre que ha podido echarme un cable lo ha hecho. Estoy eternamente agradecida. Para mí, Fangoria es mi familia, porque he compartido con ellos la mayoría del tiempo que llevo en España

