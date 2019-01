17 ene 2019

Ya está aquí. la segunda edición de 'Maestros de la costura' se puso de largo anoche en el 'prime time' de TVE. Y esa primera entrega estuvo cargada de emociones y de lágrimas. Concretamente, las de Raquel Sánchez Silva, que no pudo evitarlo tras escuchar el conmovedor relato de una de las concursantes, Lara Sajen -a la que entrevistamos hace unos días-.

Lara, conocida por haber sido durante 10 años bailarina de Fangoria o por el espectáculo que tiene en cartel ahora en Madrid -'El fin'-, contó parte de una vida que no ha estado exenta de obstáculos. "Lo he hecho azul porque es el color que me persiguió toda mi vida. Pero cada golpe que recibí me hizo ser como soy ahora", explicaba para plasmar la lucha que tuvo que librar al nacer hombre en un cuerpo de mujer.

Era entonces cuando la presentadora se emocionaba, tratando de ponerse en la piel de Sajen y de todo lo que ha tenido que pasar hasta llegar a ser la mujer que es hoy: llena de determinación y con una amplia variedad de actividades profesionales en su currículum.

Sajen nos aseguraba que, para poder formar parte de este 'talent', ha tenido que pasar todos los 'casting', como los otros 11 concursantes que le acompañan en esta aventura. Por eso, no le preocupa el qué dirán por ser el rostro conocido de una edición de 'Maestros de la costura' a la que le queda mucha tela que cortar.

