11 ene 2019

Paula Echevarría aparece en 'GH Dúo' por sorpresa a hablar de un estreno, pero la mejor confesión fue saber con quién entraría a concursar a Gran Hermano. ¿Se atrevería a compartir 'GH Dúo' con Bustamante?

La actriz iba al programa especialmente a protagonizar su serie en Telecinco de 'Los Nuestros 2'. Pero este momento ha sido la excusa perfecta para que Jorge Javier le hiciese la pregunta mítica: ¿Con quién entrarías en 'GH Dúo'? Y Paula lo tiene muy claro. De hecho, ha sido un mensaje muy claro para David Bustamente porque si de algo va esta edición de GH es de parejas o exparejas con muchos líos de por medio. Y David y Paula no serán menos.

"Te voy a poner en un aprieto… Este 'Gran Hermano' se llama 'Gran Hermano Dúo'… ¿Con quién entrarías tú?", le decía Jorge Javier y ella quería escaparse en cuanto escuchó aprieto diciendo "¡Hasta luego!", pero le faltó el “Maricarmen”. Paula quería dejar su respuesta muy clara y así fue: "Yo con nadie. No tengo rencillas con nadie". Y aquí está el gato encerrado. La cantante no tiene ningún problema con David y esto ha servido para ejemplificarlo. En 'GH' si no hay rencillas, no hay movimiento.

Si fuese por ella entraría con alguna amiga, pero el presentador no se lo quería poner tan fácil y le aseguró: "tiene que haber una relación sentimental por medio". ¡Cuidado con las amigas Paula! Ya te lo viene advirtiendo Belén Esteban y no lo dice en vano; puesto que asegura que una de ellas filtró la noticia de su boda con Miguel. ¿Veremos a Paula en GH? Eso sí que sería un estreno.

