12 ene 2019

La maternidad ya no es un tema tabú. Muchas son las famosas que han querido dar la mayor naturalidad posible a la cara B de convertirse en madre. Rachel McAdams hizo un alegato hace unas semanas a favor de la lactancia materna con una impactante imagen. Ahora ha sido el turno de Keira Knightley.

La actriz, que tiene una hija de tres años llamada Edie, ha confesado que ser madre no es nada fácil. "No creo que le demos a las mujeres suficiente crédito por el maratón físico y emocional que atraviesan cuando se convierten en madres", ha confesado.

A pesar de esto, Keira ha querido dejar claro que ello no le convierte en mala madre: "No significa que no quiera a mi hija, pero la falta de sueño, los cambios hormonales, el cambio en la relación con mi pareja, son cosas que me hacen sentir como si estuviera fallando. Tengo que recordarme a mí misma que no he fallado, solo estoy haciendo lo que puedo hacer, pero no es fácil".

Además, ha hecho también una defensa del feminismo en nuestra sociedad. "Siento que tengo la responsabilidad de ayudar a crear un mundo más igualitario. Vivimos en una sociedad dominada por hombres y solo puede ser útil hablar de la experiencia completa de una mujer, en contraste con la muy fina línea de feminidad que normalmente vemos en nuestra cultura", ha confesado Knightley.

Más noticias sobre Keira Knightley...

- Keira Knightley es Colette, la escritora que no temió el escándalo

- Keira Knightley critica duramente a Kate Middleton

- Keira Knightley: la reinvención de una estrella