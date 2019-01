13 ene 2019

La noticia ha cogido por sorpresa a los malayos. No solo porque no esperaban que el actual rey dejara el trono tan pronto, sino por el secretismo que rodea a la decisión tomada por Mohamed V. "El palacio Nacional informa que su majestad ha renunciado como 15º rey el 6 de enero", rezaba el comunicado en el que lo contaban. Nada más. Ningún dato sobre los motivos que le habrían llevado a dejarlo tres años antes de lo previsto.

Según el peculiar sistema de turnos para reinar en el país malayo, el actual monarca del país asiático iba a ocuparse de regir los designios de los malayos durante cinco años, pero ha decidido dejarlo ahora, cuando apenas ha cumplido dos. La monarquía malaya, constitucional y electiva, es única en el mundo ya que establece un sistema de turnos por el que, cada cinco años, un cónclave de sultanes eligen al nuevo rey de la confederación. El papel es más simbólico que vinculado al poder, pero representa la unidad del país y que funciona desde que se independizaron de los británicos en 1957.

La boda del monarca

Mohamed V tenía que seguir ocupando el puesto hasta finales de 2021 pero no será así. Sí seguirá en cambio siendo sultán de Kelantan, uno de los reinos que conforman la confederación. A su lado estará su nueva y flamante esposa, la modelo rusa Oskana Voevodina, con la que se casó hace creca de un mes. Ella es precisamente uno los motivos por los que podría haber tomado la decisión de apartarse del trono.

La boda entre el monarca, de 49 años, y la joven, de 25, se produjo el pasado 22 de noviembre en un salón a las afueras de Moscú, ciudad de la que ella procede y a la que representó como Miss en un concurso de belleza. Antes de casarse, la joven rusa se convirtió al Islam y adoptó el nombre de Rihana.

Además, eliminó todas las imágenes anteriores a su boda con el monarca de sus perfiles en las redes sociales. No obstante, ha sido precisamente en ellas donde hemos podido ver las fotografías de una ceremonia que nunca se ha confirmado de manera oficial, pero de la que no queda duda de su celebración.

Dicen que la pareja se conoció hace cerca de un año y medio en una feria de relojería en la que ella estaba trabajando. También que su enlace podría suponer que el soberano se tuviera que enfrentar a las críticas de los sectores más conservadores del país pese a que la nueva esposa se ha convertido al Islam, la religión mayoritaria de un reino tan heterogéneo como sus paisajes.

Durante las últimas semanas circula además el rumor de que la salud del monarca no es la mejor. Los comentarios surgieron después de que en noviembre se ausentara para tratarse de una dolencia que a día de hoy se desconoce. Sea lo que fuere, no pareció revestir importancia, porque fue precisamente a finales de ese mes cuando tuvieron lugar los fastos de su boda con la joven rusa que ya está instalada en Malasia, pero a la que no se ha visto después de un enlace que está dando mucho que hablar.

