13 ene 2019

A Meghan Markle le ha salido otra doble. Si hace unos meses Begoña Villacís se convirtió en protagonista de los titulares por su asombroso parecido con la duquesa de Sussex, ahora es una modelo la que está viviendo lo mismo.

Se llama Erica Lauren, es californiana y arrasa en redes sociales. La modelo cuenta con 227.000 seguidores en Instagram. "Meghan me parece impresionante, así que me halaga mucho que me comparen. No puedo negar que existe alguna que otra similitud", ha afirmado a 'This is Insider'.

"Una vez vi una foto suya de cuando era joven y me sorprendí porque yo también me veía así a esa edad- Me parece divertido, desde que empecé en esto del modelaje me decían que me parecía a la chica de 'Suits', por aquel entonces yo no veía la serie, así que tuve que buscarla en Google para saber quién era", ha afirmado.

Erica Lauren ha visto como su nombre ha ganado popularidad más allá de su carrera profesional. De hecho, en sus historias destacadas de Instagram existe un apartado en el que se hace eco de los diferentes medios que las han comparado.

El parecido entre Erica Lauren y Meghan Markle es asombroso. pinit

Más noticias de Meghan Markle...

- Begoña Villacís: "En mi casa tienen mucha coña con mi parecido con Meghan Markle"

- Proponen a Meghan Markle volver a 'Suits'

- ¿Está Meghan Markle en Instagram?