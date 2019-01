23 ene 2019

No paran de salirle enemigos a Meghan Markle. El último en unirse a esta lista, según apunta la prensa británica, no sería otro que el abuelo de su marido. El duque de Edimburgo tendría en el punto de mira a la mujer del príncipe Harry, a la que no ve con las aptitudes necesarias para representar a la corona británica.

Concretamente, según recoge 'El Español' citando las palabras de una persona cercana al palacio de Buckingham, el marido de la reina Isabel II considera que la exactriz no es "apta para las obligaciones reales".

En los últimos meses, Markle ha visto cómo hasta tres miembros de su círculo de trabajo abandonaban su puesto. Lo han hecho esgrimiendo motivos diversos, pero lo cierto es que el carácter de la duquesa de Sussex debe ser un escollo para permanecer a su lado.

Un carácter que, algunos, ya se han encargado de comparar con el de Lady Di. De hecho, hace tan solo unos días, el exguardaespaldas de esta aseguró que tiene el mismo toque rebelde y, a la vez temerario, de la que hubiera sido su suegra. Sobre todo, al ser poco amante de llevar a la seguridad a su lado, máxime cuando se encuentra embarazada.

