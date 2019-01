14 ene 2019

Hace menos de una semana que ha comenzado 'GH Dúo' y parece que las cosas dentro de la casa ya empiezan a molestar a los concursantes. Kiko Rivera e Irene Rosales entraban como una de las parejas más unidas y fuertes de esta primera edición.

Sin embargo, hace apenas unas horas, han protagonizado una de las discusiones más fuertes. El motivo ha sido al limpieza y sus distintas formas de pensar. Al parecer, ambos tenían ideas diferentes sobre cómo organizar las tareas de la casa y esto ha hecho que Kiko Rivera estalle.

Irene Rosales quería una repartición para que todos los concursantes hagan de todo en las tareas de limpieza. Sin embargo, el DJ creía que lo mejor era que cada uno se responsabilizara de limpiar lo suyo. "Irene, presidenta", gritaban el resto de concursantes. Esto, sumado a las exigencias de Irene para que Kiko Rivera limpiara, han hecho que ambos protagonizaran el primer enfrentamiento de la idílica pareja.

"Me ha ridiculizado delante de todos, a mí no se me olvidan las cosas", concluía Kiko Rivera para zanjar la polémica.Esperemos que esto haya sido solamente una discusion y que la pareja pueda seguir el concurso igual de unida como cuando comenzaron.

