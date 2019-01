16 ene 2019

Nadie se esperaba que Kiko Rivera fuese a hacer una confesión como la que realizó en la noche de ayer. Al 'DJ' y a su mujer, Irene Rosales, les tocaba enfrentarse a la prueba de la curva de la vida dentro de la casa de 'GH Dúo' -lo que cobran los concursantes-. Y él decidió ser sincero como nunca lo había sido y reconocer que tuvo problemas con las drogas. Lo decía en pasado, asegurando que es una historia cerrada gracias a su esposa.

"En determinado momento de mi vida, y de ahí viene en gran parte mi depresión, tuve adicción a las drogas", un arranque de sinceridad tras el que recibió un enorme aplauso del público, mientras Irene trataba de contener las lágrimas de la emoción.

Le puso nombre, incluso, a las sustancias que le provocaron caer en ese abismo: "Consumía hachís y marihuana todos los días, y también cocaína. Para mi ir a trabajar era pegarme una fiesta, no rendía en mi trabajo, no daba lo que tenía que dar".

Mi mujer se puso firme y me enderezó"

Kiko aprovechaba para darle a Irene el valor que ha tenido y la importancia en su rehabilitación: "Ella se puso firme y me enderezó, me costó lo más grande pero hace un año y medio ya soy un hombre limpio". Y añadía: "Seguramente mi madre hoy se sentirá orgullosa, gracias a ella y a mi mujer soy una persona nueva y una persona feliz, y se lo agradeceré a las dos eternamente hasta el día que me muera".

Porque dice que, uno de los momentos más complicados fue tener que ponerse delante de su madre y contarle la situación a la que se estaba enfrentando y cómo estaba dispuesto a salir de ella. Además, asegura que las primeras semanas fueron horribles, con "temblores y sudores fríos".

Su intervención concluyó con un mensaje esperanzador para todos los que se encuentran en ese punto de su vida del que él pudo escapar: "Se puede salir".

Kiko ayer dio una lección y, esperemos, su discurso haya servido para que, si alguien de los telespectadores que ayer estaban delante del 'Límite 48 horas' tiene problemas de adicciones, reflexione y tome un nuevo rumbo. Como ha sabido hacer el hijo de Isabel Pantoja.

