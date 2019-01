14 ene 2019

No llevamos ni una semana desde que comenzó 'GH Dúo' y ya ha habido de todo dentro de la casa de Guadalix. Al parecer, el que peor lo está pasando en Julio Ruz, el ex de María Jesús Ruiz, con la que también concursa. No ha tenido de momento 'feeling' con ninguno de sus compañeros.

Esto, sumado a la mala relación con su expareja y el pésimo trato que tiene con la tercera integrante de su grupo, Carolina Sobe, ha hecho que Julio Ruz estalle en el confesionario: "Todo es un problema conmigo. Me siento solo, marginado. María Jesús ha hecho su grupo y Carolina el suyo", explicaba entre lágrimas.

Sólo Alejandro Albalá es el que le hace un poco de caso pero parece que eso no es lo que más le preocupa. Afirma que no reconoce a la María Jesús con la que estuvo tres años: "Me da rabia porque cuando apuestas por una personas buscas que la relación dure. Cuando tú rompes con una persona besándote y abrazándote y diciendo que la amas… Hay momentos que la veo aquí y digo ¿quién es esa persona?. No la reconozco", explicaba.

Muchos apuestan por que Julio Ruz será el primer concursante que abandonará 'GH Dúo'. ¿Podrá superar la presión a la que está sometido?

