16 ene 2019

Al que hizo el 'casting' de esta primera edición de 'GH Dúo' habría que darle un premio, porque los roces y las tensiones entre los participantes son tantas, que no hay día que no tengamos una bronca que llevarnos a la boca. Anoche, los protagonistas del encontronazo del día fueron María Jesús Ruiz y Julio Ruz.

El empresario sevillano quizás ya se esté arrepintiendo de haber entrado en la casa junto a la ex Miss y Carolina Sobe, de la que esperaba un mayor apoyo, tal y como reconoció anoche. Eso sí, cuando vea la cuenta corriente, seguro que se le pasan los males del vacío al que le están sometiendo...

María Jesús le echó en cara que, durante el tiempo que vivieron juntos, este no trabajaba en nada. Sostenía que, jamás, le vio levantarse para ir a su puesto de trabajo, que se iba a hacer ejercicio. Eso sí, dejó muy claro que, a pesar de no saber de dónde sacaba el dinero, ella no tuvo que ayudarle en ningún momento a pagar la manutención de sus hijos ni sus gastos.

¿Quién pagaba las demandas de tu novio?"

A Julio no le sentó nada bien ese comentario, que le dejaba como un auténtico holgazán, y se revolvió. "¿Quién pagaba las demandas de tu novio?", le lanzó el zarpazo a la que es madre de su hija pequeña. Y tenía más: "¡Eres una sinvergüenza y una mentirosa! ¡Si te he tenido que pagar hasta la luz mientras tú estabas en 'Supervivientes'!".

Ruiz, que además contó que le hizo un "amarre" con "pelo y flujo", para que permaneciera a su lado como pareja, le contestó: "Si te llegó el recibo por equivocación y tú lo pagaste, no es culpa mía. Te fastidias". Una manera de zanjar la conversación en forma de 'zasca', pero que estamos seguros de que traerá cola.

Aunque solo sea porque Julio está dolido por esa petición, tanto de María Jesús como de Carolina, para que le nominen y le echen de la casa de 'GH Dúo'. Aunque, cuando salga y vea que fuera también se le está dando caña, igual pide entrar de nuevo.

