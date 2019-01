14 ene 2019

Estamos acostumbrados a ver a Jesús Vázquez en los programas más importantes de la parrilla televisiva de España. Sin embargo, el presentador también ha tenido sus malos años aunque eso haya pasado hace mucho tiempo. Ayer, 13 de enero, pasó a ser el invitado en 'Chester', el programa presentado por Risto Mejide.

Allí, Jesús Vázquez contó su evolución profesional y sentimental pero por mucho que nos cueste creerlo, también ha tenido sus malos momentos. Y fue precisamente con el polémico caso Arny: "Ni habíamos estado en ese bar en el que se supone que había prostitución de menores. Yo nunca llegué a conocer el famoso bar. Eran cuatro chavales que de repente dijeron que habíamos abusado de ellos en un bar. Eso era todo lo que tenía la justicia para llevarse por delante la vida y la reputación de personas súper honorables que no habían cometido un delito en su vida", explicaba.

A partir de entonces, su carrera profesional cayó en picado. Jesús Vázquez aseguró que durante dos años, no tuvo casi recursos para vivir: "Yo sufrí una muerte social y laboral atroz. A mí nadie me llamaba para trabajar. Yo desaparecí durante dos años. Viví de lo que pude, de algún bolo que me salía muy de vez en cuando, de lo que tenía ahorrado", concluía.

