15 feb 2019

No hay día que Jesús Vázquez no nos sorprenda. Está a punto de comenzar una nueva andadura en televisión, con un nuevo programa llamado 'Bake off', un concurso de repostería dedicado íntegramente a los postres. El presentador será el encargado de llevar las riendas del 'talent'.

Pero eso no es lo único que nos ha llamado la atención del presentador. En su perfil de Instagram ha mostrado un nuevo cambio en su vida y para ser sinceras, ha sido un cambio bestial para su imagen. Jesús Vázquez ha querido comenzar su nueva andadura teelvisiva rapándose el pelo.

Como leen. Lejos queda ya el tupé que el presentador lucía últimamente en sus post de Instagram. "¿Sin pelo?", escribía junto a una de las imágenes que ha colgado. Sus seguidores se han quedado impresionados y han querido apoyar a Jesús Vázquez por atreverse: "Cualquier cosa te queda bien, mira que eres guapo canalla, estás muy pero que muy bueno calvo", eran algunos de los comentarios que leían.

