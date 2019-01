14 ene 2019

El amor vende. Pero el sexo vende más. Entre nuestros famosos se produce un curioso fenómeno que afecta a quienes necesitan exposición mediática: repentinamente se enamoran o se meten en la cama de otro famoso, mucho más famoso si es posible. En el caso de Makoke, amor y cama estaban ocultos en su pasado: tan ocultos que ni siquiera los protagonistas del romance y el escarceo lo recuerdan. Es más, exigen que lo desmienta. Ni Julio Iglesias ni Brad Pitt quieren saber nada de ella. Normal.

Pero eso es lo de menos en esa carrera loca de nuestros famosos: el golpe ya está dado, ya tiene ‘deluxes’ y polígrafos para rato. Ir de plató en plató con tamañas historias dice mucho de quien las cuenta: sobre todo cuando se adornan con detalles que no se pueden demostrar. O se tiene la cara muy dura o la imaginación muy fresca, que todo puede ser. El lado divertido del asunto es que la agencia del actor decidiera enviar un desmentido, amenazando con tomar acciones legales contra la exmodelo, exconcursante de ‘GH’ y exesposa de Kiko Matamoros: ¡Brad Pitt entrando en ‘Sálvame’ (aunque fuera por correo electrónico), imaginen cómo estarían de felices sus directores y presentadores. Un momento histórico.

Año electoral

TVE recupera ‘Tengo una pregunta para usted’ pinit

Nos esperan las urnas el próximo 26 de mayo, así que tendremos a los habituales contertulios televisivos generando más polémica que razón. Hemos asumido que las campañas electorales son un ‘show’ estudiado al detalle para ‘vender’ los partidos y sus candidatos. Y los debates políticos acaban siéndolo también: ‘salvamizados’, con broncas, gritos, amagos de salir del plató… Todo es blanco o negro (o rojo y azul, como prefieran), sin un atisbo de gris. Puede que sea responsabilidad de los ciudadanos aportar algo de luz, porque TVE recupera ‘Tengo una pregunta para usted’ para enfrentar a los políticos con la realidad de los españoles de a pie.

Desde su estreno en 2007 solo se han emitido 9 entregas, pero su impacto fue tal (con audiencias por encima del 30% y algunas pregunta mítica, como la del precio del café que dejó fuera de juego a Zapatero) que las demás cadenas se inspiraron en el formato. Los políticos están acostumbrados a tratar con periodistas, saben cómo esquivar sus preguntas en una entrevista, pero este debate es otra cosa: por mucho que se preparen, si no saben algo o no son sinceros, se nota mucho. Y quedan mal. Peor de lo que ya están según las valoraciones del CIS.

Sin informativos en Cuatro

Javier Ruiz durante los informativos. pinit

Mediaset tiene clara su apuesta por el entretenimiento: está en su ADN. Pero lo que no imaginábamos es que llegaría a sacrificar los informativos en una de sus cadenas, Cuatro, como golpe de efecto o declaración de principios. No lo sabemos. Lo cierto es que será la primera vez que una cadena privada (salvo las TDT) no tenga sus habituales boletines de mediodía y noche porque siempre hemos entendido ‘las noticias’ como el ‘pata negra’ de la programación, las que dan prestigio (o lo quitan, según lo manipuladas que estén o por el sesgo ideológico). De hecho, el grupo sigue apostando fuerte por ellas en la ‘casa madre’, Telecinco. Desde el pasado martes, Cuatro ha reducido la duración de sus informativos, que desaparecerán definitivamente el próximo 15 de febrero.

Lo cierto es que llevaban un tiempo de capa caída, tanto de audiencia como de tono, sin identidad, pero la decisión no deja de ser atrevida. Además, es muy dura para los trabajadores: algunos pasarán a la agencia Atlas; otros, en programas, sin ir más lejos, el ‘magazine’ que estrenará Carme Chaparro… Suerte para Javier Ruiz, al que ya le cancelaron ‘La mañanas de Cuatro’ y ahora, ‘Noticias Cuatro 2’.

