El 6 de febrero de 1987, la portada de la revista ‘Supertele’ era una foto de Antonio Ferrandis acompañada de un titular impensable hoy en día: ‘Chanquete se muere el domingo’. El terror a los ‘spoilers’ sobrevive en la ficción (que se lo digan a los seguidores de ‘Juego de Tronos’), pero no ocurre otro tanto en entretenimiento. Así, el martes pasado, por ejemplo, a ningún espectador le pilló por sorpresa que Fran González se llevara el bote de ‘Pasapalabra’(1.542.000 euros) tras 168 programas poniéndose el rosco por montera: ya el fin de semana la cadena había comenzado a insinuar que algo pasaría en el concurso y el lunes, la víspera, el asturiano ya era TT.

Lejos de reventar la sorpresa, el anuncio se convertía en una promoción destinada a subir la audiencia, a la que, por lo visto, no solo no le molesta que le revienten la sorpresa sino que, al contrario, prefiere sentarse tranquilamente sabiendo el final. Es el mismo fenómeno que sucede con peliculas como ‘Pretty Woman’, ‘Sister Act’ o ‘Love Actually’. “Fundar un laboratorio biológico para desarrollar fármacos contra el cáncer o la malaria” es el sueño de este biólogo de 28 que, ya el miércoles, volvió a Telecinco para participar en la ‘Academia de Pasapalabra’. Ojalá que el premio le permita a Fran cumplir ese deseo que nos beneficiaría a todos. Hay que decir que a veces la televisión sirve para algo…

La verbena eurovisiva

Miki representará a España en Eurovisión. pinit D. R.

Finalmente, España llevará el espíritu festivo de las verbenas a Tel Aviv. Miki Núñez cantará ‘La venda’, del grupo ‘La pegatina’, pero falta saber cómo será la versión con los arreglos definitivos, en los que ya están trabajando sus autores. Ana María Bordas, la jefa de la delegación española de TVE en Eurovisión, tiene claro que “será un ‘hit’ y representará muy bien la alegría de España en el Festival”. La canción es alegre, sí; el cantante tiene mucha ilusión, también: ahora falta que la puesta en escena y la realización de la actuación en Israel tengan un punto de espectáculo que ayude a destacar entre todas las apuestas que se presentan.

Un buen tema solo gana si brilla en el escenario porque, de lo contrario, queda eclipsado en un ‘show’ en el que todo suma. ‘La venda’ suena a fiesta, desde luego, pero hay que saber convertirla en una fiesta espectacular, no en una charanga que, por mucho que nos guste cuando vamos al pueblo en verano, no es lo que se espera de la retransmisión no deportiva con más audiencia del año: 200 millones de espectadores europeos esperan bailar con España. Vamos a darles una buena razón para hacerlo.

#Gordor

El chef argentino Gonzalo d'Ambrosio. pinit D.R.

En cuestión de modas y tendencias, vivimos tiempos extraños. Casi paradójicos. Así, las cadenas se llenan de programas gastronómicos que conviven con constantes referencias a las dietas, algunas tan exitosas como poco saludables. El chef argentino Gonzalo d’Ambrosio no se corta un pelo y reconoce que le gusta comer. Y mucho. Por eso usa el divertido hashtag #gordor, para que se entienda que sus programas están pensados para glotones que disfrutan de la cocina.

Con ‘Fácil y resultón’ se ganó a los espectadores de Canal Cocina y ahora se lleva de paseo por nuestro país a los de Televisión Española con ‘Los viajes de Ambrosio’, en los que descubre, semana a semana, los productos estrella de cada comarca: la raza ovina Lojeña del Poniente, Granadino, la gamba roja de Dénia o los esturiones de la variada siberiana adaptada al clima del Vall D’Arán son algunos de los ingredientes con los que ha elaborado sus recetas. La mirada de un cocinero extranjero siempre funciona en televisión.

