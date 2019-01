14 ene 2019

Existe la tentación de quedarse en cómo los actores no parecen los actores que conocemos. Me refiero a la caracterización de Christian Bale como Dick Cheney y Amy Adams como su mujer (por citar solo dos) en ‘El vicio del poder’. Esta nueva sátira política de Adam McKay es un retrato de poder y política estadounidense desde el Watergate hasta el 11-S con el que fue 46º vicepresidente de referente.

Pero no es una película biográfica, es mucho más. Un desmoralizador repaso a la política (podría ser la de cualquier país, lo que pasa es que EE. UU. es un país más poderoso y conocido) donde Cheney, un personaje nada cómodo, no sale bien parado. Claro que a George W. Bush se le describe como un pobre idiota al que manipular. El estilo rapidísimo y la cantidad de información quizá resulten una ametralladora, pero la sensación de mal cuerpo no te la quita nadie.

La originalidad de Luigi Malerba

El romano Luigi Malerba (1927-2008) fue uno de los escritores más originales, cercano a la vanguardia, con un humor muy particular e inventor de un lenguaje nuevo. No falta en su obra lo negro y el absurdo. Alérgico a repetirse, cada libro suyo es distinto a los demás. Así que una de las novedades editoriales más interesantes es la edición por parte de Gallo Nero de ‘La serpiente’.

Publicada en 1966, la novela cuenta la historia de un comerciante de sellos que supuestamente tiene una amante que lo traiciona y lo deja. Aviso de que es una ida de olla. Se desafía la racionalidad y lo que en principio es una novela naturalista, con sus reglas salta por los aires. Según Umberto Eco, “La calidad persuasiva, maligna y atractiva del protagonista nos atrapa poco a poco y no nos permite abandonar el libro para comprender si la muchacha que invade las veladas de nuestro personaje existe o no, si la asesina o no...”.

Que llegue la segunda temporada

Uno de los regalos navideños de Netflix fue la puesta a disposición de sus sobrecargados abonados de una de esas series que no son gran cosa pero que cuando acaban suscitan el deseo de una segunda temporada. Se trata de ‘You’, un thriller psicológico protagonizado por Penn Badgley (el pobre de ‘Gossip Girl’) y Elizabeth Lail. Está basada en ‘You’, novela de Caroline Kepnes, donde se relata la relación de una pareja en tiempos de acoso cibernético.

Beck entra en la librería donde trabaja Joe. De él escuchamos todos sus pensamientos. Obsesionado por ella, decide que es el amor de su vida y está dispuesto a todo para que sea así. Busca información íntima y decide eliminar todo obstáculo que se interponga. 10 capítulos de unos 50 minutos con giros inesperados y un marco de terror sobre las redes sociales, sobre un chiflado como ese y sobre una relación tóxica. La serie engancha, olvídense de una calidad superior y gafapasta. Si engancha ‘Élite’, cómo no va a hacerlo esta. Detrás está Greg Berlanti y se nota.

Cachitos de Chesterton

Chesterton es un lugar común. Como Oscar Wilde, es uno de esos tipos a los que siempre se cita sin leerlos. Pero eso no les resta ingenio. Enrique García-Máiquez y Luis Daniel González son los responsable de ‘Un buen puñado de ideas’ (Renacimiento), selección de fragmentos de G.K. Chesterton ordenados por temas a la manera de un diccionario. Amistad, democracia, Dios, felicidad, justicia… De esos libros que se disfrutan abriéndolos por donde quieras.

Es cierto, como advierten sus editores, que no son frases concebidas autónomamente, pero funcionan sacadas de contexto. Como aforismos. Unos ejemplos: “Tal vez no exista ningún círculo en que las mujeres sean tan sentimentales y sumisas como en los círculos inconformistas”. O “Es a menudo un error estratégico silenciar a un hombre, porque deja al mundo bajo la impresión de que tiene algo que decir”.

