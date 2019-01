28 ene 2019

Piensen en Paquita Salas. Olviden Paquita Salas. La serie francesa 'Call my agent', que tiene ya tres temporadas, va de una agencia de representantes que se queda sin su fundador y cuyos empleados tratan de mantener contentos a sus famosos clientes y, además, la empresa a flote. Veremos a las grandes estrellas francesas y las bambalinas del cine galo. Una serie dramática de France 2 con toques cómicos y con una estrella invitada en cada capítulo. Nathalie Baye, Cécile de France, Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Jean Dujardin, Isabelle Huppert… ‘Call my agent’ ha supuesto el reconocimiento de su creadora y escritora Fanny Herrero. Inspirada en el trabajo real de Dominique Besnehard y Michel Felles, antiguos agentes y ahora productores de la ficción, la serie se ha vendido a 107 países. En España, la emite Cosmo (Movistar+) desde el 24 de enero. Ojalá una visita de Paquita Salas en ella.

M. Night Shyamalan está en forma

Al final de 'Múltiple' (2017), la película de ese pirado con muchas personalidades, nos encontramos con una aparición sorpresa de Bruce Willis que venía a decirnos que estábamos donde 'El protegido' (2000). M. Night Shyamalan ha vuelto con 'Glass' y James McCavoy, el actor de la primera, a esas dos películas. A una secuela de ambas. Si en 'Multiple' la psiquiatra era Betty Buckley, la madrastra de 'Con ocho basta', ahora es la 'ryanmurphiana' Sarah Paulson (experta, toma, en tratar a chiflados que se creen superhéroes o supervillanos). David Dunn (Willis) sigue buscando a 'La Bestia'. Y por allí anda Elijah Price (Samuel L. Jackson). Una película brillante y entretenida con la atmósfera sobrenatural y cotidiana del siempre singular Shyamalan, aunque a veces le salgan rana las películas. No es el caso.

M. Night Shyamalan ha vuelto con 'Glass'. pinit D.R.

Kieran Setiya al rescate de la mediana edad

No sé por qué la gente se hace preguntas más allá de dónde está el móvil, qué vamos a comer hoy o si el iPad Pro grande no será muy grande. Pero hay quienes se plantean cosas de calado mientras esperan la muerte. Cielos, ¿cómo aceptar la futilidad de las tareas que consumen nuestro presente? Esto parece de 'Amanece que no es poco'. Para personas de mediana edad está el filósofo británico Kieran Setiya con 'En la mitad de la vida' (Asteroide). Dice el profesor del MIT que su obra "no es solo para quienes se encuentran en la mediana edad, sino para cualquiera que esté lidiando con la irreversibilidad del tiempo". Es un ensayo filosófico, quizá un libro de autoayuda y una investigación. Menos mal que Setiya (¿le habrá dicho alguien que en España ese apellido suena mal?) reconoce el lujo de la crisis de la mediana edad. ‘En la mitad de la vida’ es literatura y rigor filosófico accesible, nada de charlatanería new age. Pero, vaya, que nacemos, vivimos como podemos y morimos. O dicho en palabras de Simone de Beauvoir, "la paradoja de la vida humana es que una intenta ser y, a la larga, simplemente existe".

La novela negra casi roja de Karin Slaughter

Karin Slaughter sigue tan salvaje como siempre. No sé si ese lugar común de llamarla dama de la novela negra es adecuado para quien escribe semejantes cosas. La autora de 'La buena hija' o 'La mujer oculta' practica con '¿Sabes quién es?' (Harper Collins) la novela negra tirando a rojo carnicería. Gore. Es la historia de una agente fuera de combate en la tranquilidad familiar. Laura, una señora que de pronto da a conocer sus artes 'killbillescas' en un sitio público. Un centro comercial. Con un puzzle ingenioso, Slaughter deja al lector sin resuello, salvo cuando da la tabarra con algo como los grupos terroristas de los 70 (¡ay, Patricia Hearts!). Lástima que sobren muchas de las 528 páginas. Pero como Juan Cueto escribió de 'Falcon Crest', las peripecias de un solo capítulo abastecerían a la mayor parte de la industria cinematográfica europea. Lo mismo con las peripecias de '¿Sabes quién es?'.

