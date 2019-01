15 ene 2019

'Gran Hermano Dúo' ya ha comenzado a ser un juego para los concursantes que están dentro de la casa. Parece que el buen rollo que se respiraba los primeros días ha quedado en el pasado pues incluso los que pensábamos que no iban a crear conflicto, ya lo han hecho.

Hablamos de Fortu. El cantante ha caído realmente bien dentro de la casa pero su 'handicap', según la opinión del resto de famosos, es su mujer Yoli, a quien acusan de no relacionarse con nadie y de ser "rarita". A Fortu esto le ha molestado y no ha tenido más remedio que ir al confesionario.

Allí, ha hablado de todos pero en especial de un compañero de la casa: "Fuera de aquí cada uno tenemos una profesión y somos conocidos por una cosa o por otra. Pero en esta casa, todos deberíamos ser iguales. Yo considero que lo somos. Por eso no me gusta que Kiko se crea superior a los demás. Que dice que él no tiene la culpa de ser quién es y de venir de la familia que tiene. Vale. Pero es que tiene una prepotencia de la hostia", explicaba.

La pareja se ha sentido realmente traicionada y quizás ha sido eso lo que les ha llevado a tener rifirafes con el resto de la casa. Este jueves, lucharán por quedarse, enfrentándose así a Ylenia, Fede y Raquel, el tría que también está nominado. ¿Quién saldrá expulsado esta semana?

