8 feb 2019

Kiko Rivera e Irene Rosales son una de las parejas que más está llamando al atención en la casa de 'GH Dúo'. Son una de las parejas que más está sorprendiendo a la audiencia y quizás por eso, Sofía Suescun, que ha ganado ya dos de los 'realitys' más importantes de España, haya caído eliminada este jueves, 7 de enero.

Sus confesiones dentro de la casa también son un punto a favor de la pareja. Hace unas semanas, el hijo de Isabel Pantoja se abría en canal para contar que durante años ha consumido drogas y que por fin ya está limpio de todo. Este gesto fue aplaudido hasta por el propio presentador, Jorge Javier Vázquez, que no deja de admirarle en cada conexión en directo.

Anoche fue también especial para Irene Rosales y Kiko Rivera. Ambos admitieron que su economía actualmente no está pasando por su mejor momento: "Hemos tenido épocas en las que hemos estado muy mal de dinero y 'GH Dúo' ha sido como un ángel caído del cielo. Yo he malgastado muchísimo dinero. Muchas veces no hemos podido ni pagar el alquiler de la casa. Y ahí ha sido cuando mi madre me ha ayudado", confesaba el 'DJ'.

"El día que yo me arrepentí de todo lo que había malgastado fue el día en el que mi madre estaba donde estaba y le hacía falta un dinero. Y, ¿sabes? Yo lo tenía, pero me lo gasté. Esto me va a doler hasta el fin de mis días", confesaba. Sin embargo, parece que esos problemas económicos se están solucionando con su concurso en 'GH Dúo'. ¿Conseguirán ganar?

Más noticias de 'GH Dúo'

- Las explicaciones de Julio Ruz tras ser expulsado de 'GH Dúo'

- Julio Ruz "arrepentido" y "avergonzado" tras su expulsión de 'GH Dúo'

- 'GH Dúo': Fortu le declara la guerra a Kiko Rivera