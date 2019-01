15 ene 2019

Ha pasado una década desde que Juan López de Uralde pasara dos semanas en una cárcel danesa por irrumpir en una cena de gala de jefes de Estado y gobiernos mundiales para reclamar un acuerdo internacional contra el cambio climático. En aquellos años, Uralde era el director de Greenpeace España: una experiencia que le hizo reflexionar sobre la necesidad de exponer su ideología a través de la política ya que, un año más tarde, nació Equo —partido político del que es uno de sus fundadores—. En la actualidad es diputado y portavoz por la circunscripción de Álava, tras haber llegado a un acuerdo con Podemos en las elecciones generales de 2016.

Corazón Lanzo mi primera pregunta. ¿Quién es esta preciosidad?

Juan López de Uralde Se llama Toby, es el último miembro que ha llegado a la familia. Tiene dos años y le recogimos de una protectora. Estaba abandonado en un vertedero.

C. Toby está muy asustado y trata de tranquilizarle con caricias. ¿Cómo fue la llegada a su nuevo hogar?

J.L.U. Le costó. Al principio tenía mucho miedo, estaba muy delgado, tuvimos que pedir ayuda a un experto, para que nos enseñara lo que teníamos que hacer. Lo peor es el síndrome de la soledad que tienen los perros abandonados, no les gusta quedarse solos y se ponen muy nerviosos, eso es algo en lo que hay que trabajar mucho. Además, le ha debido maltratar algún hombre porque les tiene miedo, no le pasa eso con las mujeres.

C. ¿Cuales son sus preferencias?

J.L.U. Lo que más le gusta es estar en el campo. No es un perro de raza, pero yo creo que tiene algo de galgo, porque le encanta correr. La primera vez que lo saqué me fui al Valle de la Barranca en la Sierra de Guadarrama y, al abrir el coche, salió corriendo y me asusté. Pensé que no le alcanzaría. Me di cuenta de que era una forma de jugar, esperaba a que yo llegara y entonces volvía a correr.

C. Toby ha tenido suerte, es un perro abandonado y adoptado. ¿Qué se puede hacer desde la política con esta lacra que sufren los animales?

J.L.U. Lo primero, concienciación ciudadana. No se deben regalar animales, salvo a una persona que se sepa que tiene un compromiso. En España son abandonados unos ciento cincuenta mil animales al año, es una barbaridad, y es lo que a muchas personas nos lleva a adoptar.

C. ¿Desde la política también se les puede proteger?

J.L.U. En España tendría que haber una ley de Bienestar Animal, pero desgraciadamente vivimos en un país donde la Fiesta Nacional es una fiesta donde se maltrata a los animales y eso nos da una idea de lo difícil que es avanzar en esta materia. En el Congreso he presentado muchas iniciativas, hemos conseguido que se prohíba la amputación del rabo de los perros y acabamos de presentar otra contra el maltrato a los animales salvajes, porque no está recogido en el Código Penal. Es decir: maltratar a un perro es un delito, pero si maltratas a un lobo o a un jabalí no está penado como tal.

C. Se define como activista y se le conoce como defensor de la naturaleza y del medio ambiente. Se ha publicado un estudio en el que ha aumentado la preocupación en los países del sur de Europa por el cambio climático ¿Cuál es su opinión?

J.L.U. Es lógico. En España, estamos viendo cambios meteorológicos extraños. El año pasado tuvimos temperaturas muy altas, incendios forestales y este año trombas de agua que han inundado Baleares, huracanes por el Atlántico, algo que nunca había ocurrido.

C. ¿Se está actuando?

J.L.U. Hay que ser realistas, el daño que se ha producido no tiene remedio, pero lo que hay que evitar que vaya a más. Nos tenemos que poner las pilas. Las indicaciones son que tenemos muy poco tiempo para hacerle frente.

C. Se ha puesto en marcha Madrid Central, ha contado con partidarios y detractores. ¿Qué participación ha tenido Equo en este proyecto?

J.L.U. Fundamental: Inés Sabanés es concejala de movilidad y de Equo. Estamos muy orgullosos de este proyecto y de su labor. Por primera vez, se está poniendo freno a los coches en la ciudad y se aumenta la calidad de vida. Además, en estas zonas peatonalizadas es más fácil moverse y eso facilita el consumo, además de beneficiar también a los comerciantes. Al principio, genera rechazo, pero después los ciudadanos están encantados. En otros países donde se han tomado otro tipo de medidas como tasas para entrar en la ciudad, y las calles peatonales están funcionando bien.

C. Dentro de unos meses se celebran elecciones. ¿Seguirá Equo en la confluencia que tiene con IU y Podemos?

J.L.U. Lo tenemos que decidir ahora. Nuestra idea sería continuar, pero eso, lógicamente, depende de las negociaciones que se lleven a cabo en las próximas semanas. Esperamos seguir porque pensamos que es la mejor opción y creemos que se ha generado un espacio de cambio para los ciudadanos.

