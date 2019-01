15 ene 2019

Desde que salió de 'GH VIP' no habíamos vuelto a ver a Suso Álvrez en un plató de televisión. Hasta ayer. El exconcursante, ha aclarado en el programa 'Ya es mediodía', lo que realmente siente con Aurah ruiz, con quien mantuvo una relación dentro de la casa.

Al salir de la casa, los rumores sumado a la mala relación que la canaria tenía con la madre de Suso, hicieron que finalmente ambos acabaran mal. "Con Aurah estuve hablando después del último debate y los dos vimos que las cosas estaban muy mal. A ella le llegó información de mí que no le gustaba, yo vi cosas que tampoco... Pero, de verdad, le quiero mandar un mensaje desde aquí porque ya no quiero tener nada que ver con eso: te pido disculpas si te has sentido ofendida y espero que te vaya muy bien la vida", explicaba Suso.

Muchos rumores se han centrado en juntar al colaborador con diferentes mujeres, cosa que ha negado rotundamente: "No tengo pareja. He visto que han salido chicas diciendo que están conmigo y ni siquiera las conozco. He estado con mi madre, con mi hermanita y con mis amigos, que hacía mucho que no les veía. He llorado mucho por el choque de lo que viví dentro y de lo que se vio fuera y lo he pasado muy mal", concluía.

