3 ene 2019

No está con nadie ni lo ha estado desde que se conociera su ruptura de Aurah Ruiz. Suso Álvarez se ha hartado de las informaciones que han salido en las últimas semanas y ha querido zanjar los rumores con un mensaje más que contundente publicado en su cuenta de Instagram.

Suso ha querido hacer frente así a las noticias sobre un posible 'affaire' entre él y una joven argentina, Shaiu Herrera. Unas informaciones que se ofrecían en 'Socalité', mostrando unos presuntos WhatsApp que se habrían intercambiado y en los que él quería llevarla a la habitación de su hotel en Barcelona.

El concursante de 'GH VIP' ha hablado. Suso ha colgado en sus 'stories' unos vídeos en los que sentencia: "A ver chicos, me han dicho que no entrara en este tema pero bueno ya es que me cansa. Parece ser que han dicho por la televisión que si he estado con una chica. Os juro por mi padre bajo tierra, tío, que dono todo el dinero que he ganado en 'GH VIP' 6 si ese teléfono es cierto y esa conversación es verdad".

"Llevo desde que salí del 'reality' solo con mi familia y mis amigos. No se me ha acercado ninguna chica. A lo mejor alguna me ha pedido dos besos y una foto y ya está. Nada es real. Y lo hago por aquí gratis y para vosotros porque yo todo lo que hago es de verdad. Ya no voy a entrar a más temas", continuaba con la explicación.

"Ya me podéis poner verde, fino… Que si soy bueno, malo… Que me da igual, que llevo muchos años ya aguantando esto. Yo lo que hago lo hago siempre de corazón y no por ningún otro lado. Besos", terminaba, dando por finalizada la última ola de rumores en la que se ha visto envuelto.

Todo ello llega después de que, a su salida de la casa de 'GH VIP', diera por zanjada su relación con Aurah Ruiz, con la que comenzó dentro del 'reality'. Una relación que muchos vaticinaron que no tenía recorrido y que parece haber sido una especie de estrategia para aguantar más en el programa y hacer caja.

Más noticias de Suso Álvarez...

- Suso Álvarez acude al psicólogo por las críticas recibidas en 'GH VIP'

- Suso pone fin a su relación con Aurah

- Aurah Ruiz, rota de dolor por Suso: "No estoy bien"