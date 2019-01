16 ene 2019

Compartir en google plus

'La Voz' ha resurgido. Hace a penas dos semanas que comenzó y ya se ha convertido en el programa por excelencia de Antena Tres. Antonio Orozco, Paulina Rubio, Luis Fonsi y Pablo López son los cuatro 'coach' que conforman este año este 'talent show'.

Ayer, 15 de enero, se vivió uno de los momentos más especiales en lo que va de programa. Antonio Orozco y Luis Fonsi fueron los protagonistas de ello. Todo comenzó cuando una de las concursantes cantó 'Ya lo sabes', una melodía que curiosamente creó Antonio Orozco para Luis Fonsi. Ambos se dieron la vuelta para elegirla, pero el catalán no pudo evitar hacer una confesión.

"Me gustaría aprovechar este momento para contar una historia que nunca he contado públicamente. En el año 2007, el único que llamaba a mi teléfono era el del banco, fueron tiempos muy difíciles una noche después de un concierto cualquiera sin saber qué hacer o a quién dirigirme, llamé por teléfono a Luis Fonsi para pedirle por favor si me podía ayudar", explicaba Antonio Orozco.

Y añadía: "El tiempo que tardó Fonsi en responderme que sí es el mismo que ha tardado hoy en darse la vuelta para escucharte a ti", concluía. En ese instante, el puertorriqueño echó a llorar: "No sé ni que carajo decir", afirmaba.

Ambos están muy agradecidos de formar parte de este nuevo formato de 'La Voz España'. Cuelgan diariamente contenido a sus redes sociales y, a través de ellas, sus seguidores apoyan a los 'coaches'. Aquí algunos ejemplos:

Más noticias de Anotnio Orozco

- Antonio Orozco ha lanzado una pulla a cada uno de sus compañeros

- Esta es la peculiar superstición de Antonio Orozco antes de cada concierto

- Antonio Orozco pide ayuda en Twitter para encontrar las llaves de su coche