15 ene 2019

Los momentos de tensión en 'La Voz' no suelen protagonizarlos los coaches. Pero las bromas entre ellos son unos de los momentos favoritos del programa. Ahora, bien, más que a broma, Antonio ha aprovechado para lanzar también un mensaje a cada uno de sus compañeros.

En la competencia de estos por llevarse a los mejores protagonistas del programa, está viéndose toda la artillería pesada sobre la mesa y algunos no se cortan nada. Y entre broma y broma, Antonio le ha hecho un comentario gracioso, pero que le ha llegado, a Paulina Rubio. En el mismo momento en que los cuatro, Antonio, Luis Fonsi, Paulina Rubio y Pablo, luchaban por la misma voz, Antonio intentó persuadir al concursante insinuando que él era el más eficaz.

"Él está estudiando ahora piano y no va a tener tiempo para atender tus necesidades en su equipo", decía sobre Pablo, mientras que a Luis: "Él viaja mucho a Ecuador, así que no va a estar casi con vosotros en el equipo", y el cantante ponía cara de sorprendido ante la afirmación. Pero la mejor cara fue la de Paulina cuando Antonio soltó: "Y Paulina.... Paulina necesita mucho tiempo para peinarse, arreglarse…". Vaya, vaya… No había con qué meterse con Paulina que se fue a lo fácil y comentó su aspecto físico. Y por mucho que tarde en arreglarse, siempre va divina, eso debería haberlo dicho también. Paulina se reía entre dientes, pero seguro que estaba preparando la respuesta.

Es muy divertido ver todas las estrategias que utilizan los coaches para ganarse a los concursantes, pero igual con las pullas hay que tener más cuidado. Ya veremos cuando le toque a él recibirlas.

Más noticias sobre 'La Voz'

