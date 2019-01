16 ene 2019

Ayer se cumplía un año justo de la muerte de Dolores O'Riordan. A modo de homenaje, la banda irlandesa de la que fue vocalista, The Cranberries, decidía que viera la luz ese primer 'single' desde que la perdieran para siempre. Un tema que a los incondicionales del grupo sonará extraño, por su característica voz. Pero la vida sigue...

El tema se llama 'All over now' -'Todo ha acabado- y forma parte del disco 'In The End' -'Añ final'-, que se pondrá a la venta el próximo 26 de abril. Un pequeño aperitivo para ir abriendo boca y en el que Dolores está muy presente, puesto que compuso las letras, mano a mano con Noel Hogan -el guitarrista-, de los 12 temas que componen este trabajo.

Teníamos miedo de destruir el legado de la banda"

Las tres componentes del grupo lanzaban ayer un comunicado para explicar el motivo por el que se han decidido a darle forma al disco: "Teníamos un gran álbum y sabíamos que esto era lo correcto y lo mejor para poder honrar a Dolores".

"Ha sido un proceso agridulce. A final de cada día, cuando acabábamos nuestras partes había una sensación de tristeza, al saber que Dolores no estaría al día siguiente para trabajar en las canciones", prosiguen en esas líneas cargadas de emotividad.

Así mismo, ponen al descubierto los miedos que les invadieron de no hacer algo lo suficientemente bueno como para cubrir las expectativas de sus seguidores: "Teníamos miedo de destruir el legado de la banda haciendo un álbum que no estaba a la altura".

Eso es algo que debe valorar el público. Por eso, puedes escucharlo aquí y dar tu veredicto.

