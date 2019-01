17 ene 2019

Cada vez que una mujer visita el plató de 'Sálvame', a Chelo García Cortés -así ha adelgazado 15 kilos en tiempo récord- se le pregunta sobre si le atrae. Y se ha cansado. Ayer, la colaboradora del espacio de Telecinco explotó. Porque el tema sobre si en alguna ocasión había sentido atracción por Isabel Pantoja es recurrente y a ella le molesta que se siga yendo por ese camino.

"Soy bisexual, ¿qué pasa? Llevo 29 años con mi mujer. ¿Qué más queréis? Además, nunca me gustó Isabel ni tuve nada con ella", eran sus palabras, con evidente tono de enfado y soltando más de una lágrima por la rabia. El público la aplaudía y su compañero Kiko Hernández se ponía de su parte rápidamente.

"Es que es siempre lo mismo, siempre lo mismo. Y mientras se siga hablando en este país, día tras día, de la homosexualidad y la transexualidad... Así no avanzamos", lanzaba en tono crítico esta reflexión sobre cómo parece que en nuestra sociedad no se tiene el más mínimo interés por normalizar la situación.

Jorge Javier trataba de calmar los ánimos y le preguntaba si quería que también quería que, cuando fuese un hombre, se le pidiera opinión. A Chelo no le hacía gracia y la respuesta era más que clarificadora: "Es que no sé quién creéis que soy porque siempre me estáis preguntando por lo mismo. ¿A qué a ti no te preguntan si te gusta todo el mundo?".

García Cortés, que siempre ha guardado con mucho celo su vida privada, lleva con Marta casi tres décadas, pero son muy pocas las ocasiones en las que las hemos podido ver o que se han dedicado palabras públicamente.

