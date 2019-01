17 ene 2019

No es la primera vez que lo hace, pero no por repetitivo cansa a sus seguidores. Porque, ¿a quién le amarga ver el torso de Jon Kortajarena? No hace falta ni contestar, porque la respuesta es más que obvia. La conoce hasta él mismo, que ha vuelto a desnudarse para mostrarlo en las redes sociales.

El modelo ha colgado una imagen en la ducha y desnudo. Y lanzando besos a todo el que pasase por la instantánea. Vamos, la foto perfecta para todos los 'followers' de Kortajarena. Eso sí, juega con la picardía para enseñar hasta donde él quiere que se vea.

Esta imagen contrasta con las anteriores que podemos ver en su perfil de la red social, donde se aprecia cuánto de bien se lo pasó durante su última visita a Roma. Allí, pudo hacer turismo, pero realmente era un viaje de trabajo.

Porque Kortajarena se convirtió en la estrella principal del desfile de Moschino para presentar sus novedades para la próxima temporada. Un espectáculo en el que la marca rindió homenaje a Federico Fellinni con sus prendas, pero también con la puesta en escena, ya que la pasarela se colocó en los estudios cinematográficos Roman Cinecittà .

