17 ene 2019

Se ha puesto de moda un nuevo 'challenge' en Instagram. Consiste en colgar una imagen de hace diez años al lado de una actual y etiquetar la composición con el 'hashtag' #10yearschallenge -así sería el reto en la alfombra roja-. Los famosos, como suele suceder en todo este tipo de corrientes, se han sumado. Aunque, el que más ha hecho gala del sentido del humor a sido Roberto Leal.

La imagen colgada por el presentador de 'Operación Triunfo' se ha convertido en una de las más comentadas de las que han compartido los famosos españoles. En ella, podemos ver a la izquierda a un joven Roberto -hace más de diez años, evidentemente- metiéndose un dedo en la nariz.

Lo mejor es la foto que ha elegido para poner a la derecha: el presentador ha colocado su cabeza sobre el cuerpo de 'ET', el extraterrestre de Steven Spielberg. "Venga, va. Vamos con el retito de moda. Tampoco he cambiado tanto... #10ormoreyearschallenge #10yearschallenge #E.T., ha escrito al lado de las imágenes.

Quizás, la clave del éxito de Leal, por el que pocos apostaban cuando se puso al frente de 'OT 17', sea justamente esa: la naturalidad con la que se toma las cosas y la simpatía con la que siempre se presenta ante sus seguidores en las redes sociales.

Tras despedirse del 'talent', Leal presentó las Campanadas 2018 al lado de Anne Igartiburu. Ahora, estamos a la espera de que nos presente sus nuevos retos profesionales.

