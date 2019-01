17 ene 2019

Desde que se conociera que Albert Rivera vuelve a estar soltero, miles de pretendientas se le han echado encima. Es el caso de Alba Carrillo que, en pleno directo, aseguró que no le importaría tener un 'affaire' con el presidente de Ciudadanos.

La última en aparecer de forma mediática en la vida del político ha sido Tamara Falcó. Pilar Eyre escribía en su blog sobre el enamoramiento de la hija de Isabel Preysler con Albert Rivera, algo que ha negado rotundamente la protagonista de esta historia.

Utilizaba las redes sociales para negar que estuviera enamorada del presidente de Ciudadanos: "Estoy volviendo de Sevilla con Boris Izaguirre y Susana Uribarri y, como veis, ellos no están muy consternados, pero es que me están preguntando muchos periodistas que por qué estoy enamorada de Albert Rivera. Yo sé que él tenía novia y cuando le he conocido ha sido hola y adiós, es un poco ridículo, pero no sé quién se lo ha sacado eso. Así que he decidido utilizar mis redes sociales al respecto", explicaba Tamara.

"He dormido fenomenal y eso de que no duermo por alguien… pues no es el caso", sentenciaba. Parece que no le ha sentado muy bien que le relacionaran con alguien con quién ni si quiera ha tenido una conversación. ¿Nos presentará pronto a alguna pareja?

