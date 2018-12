14 dic 2018

Haga lo que haga, la hija de Isabel Preysler siempre genera titulares. También se ha ganado el beneplácito de la prensa, con quien se muestra divertida y charla sobre cualquier cosa sin apenas cortapisas. Tamara Falcó solo se calla aquello sobre lo que en su casa le han advertido que no diga nada.

Falcó asistió hace unos días a la inauguración de la LG Signature Artweek en el palacio de Carlos María de Castro, en el madrileño barrio de Salamanca, y allí se despachó a gusto. Habló del embarazo de su hermana pequeña, Ana Boyer, de la que dijo que lo está llevando "muy bien. El primer trimestre más molesto, luego con energía. Mi hermana está ideal". También que podría tener al bebé en España, pese a que residen en Qatar. "Creo que a Fernando le toca en Europa así que lo tendrá por aquí. Aunque vimos la maternidad de Doha y es espectacular".

Ella está viviendo lo de ser tía con mucha ilusión. "No me puedo creer que su cuerpo esté cambiando y tenga un bebé dentro. Es precioso", dice con su habitual naturalidad. Eso sí, se calla cuando le preguntan si el bebé es niño o niña. Confirma que ellos sí lo saben, "pero no podemos decirlo". ¿Celo por mantener su intimidad apartada de los focos o intención de contarlo vía exclusiva? Quién sabe lo que quieren hacer los futuros padres de la criatura.

