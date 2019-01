18 ene 2019

Tras las confesiones de Kiko Rivera sobre su adicción a las drogas otros concursantes se han abierto y han contado su experiencia. Una de ellas es Ylenia, que no sólo se ha sincerado contando su historia, si no también ha dicho cómo quiere vivir después de todo eso.

Hay que saber pararse y darse cuenta de lo que uno está haciendo, y tener la fuerza de voluntad que han tenido algunos como Kiko de decir: "De esto se sale". Sus palabras hicieron que Ylenia se sintiese identificada y reconociese que ella también tuvo un problema con las drogas y que se ha ganado una imagen que no liga con ella actualmente, para nada. "Yo nunca he pensado que he tenido una adicción grave, pero es cierto que en la noche de Madrid, a veces se te va. La noche al final te incita y piensas que tienes que hacer cosas para ser simpático." Y esto es lo que más le ha pasado factura.

Según cuenta al Súper en el confesionario, ella ha tenido que tomar las mismas decisiones que Kiko, pero no ha sabido explicarse y está cansada de que siempre se le asocie la misma imagen. Sobre todo, porque ahora quiere vivir otra vida y le ha costado mucho tomar ciertas decisiones. "Me siento identificada porque yo pensaba que si no paraba podía llegar al punto al que él llegó. Yo tuve que hacer lo mismo que Kiko y ahora no quiero ver la noche ni en pintura. Yo también he estado muy deprimida en mi casa, he perdido un montón de trabajo y dinero, y me siento orgullosa porque es ganarlo en salud."

Hay que ser muy valiente, y estos dos personajes tan mediáticos, y que tantos momentos nos han dado en los realities son también un espejo en el que mirarse. Ylenia ahora tiene 30 años, y quiere vivir otra vida.

