19 ene 2019

Han sido meses muy duros para Ana Obregón, que es consciente de que el camino no ha terminado. Pero ayer, en el plató de 'Volverte a ver', dio una lección de humanidad y los detalles de cómo está viviendo la enfermedad de su hijo. Sin esconder las emociones. Mostrando, incluso, la cierta vulnerabilidad lógica cuando una ha estado haciéndose la fuerte más de medio año.

La actriz acabó rompiéndose. Era, como ella dijo, la tercera vez que lloraba en nueve meses. La primera, cuando su hijo entró en un quirófano a las 12 de la noche, "sin tener nada", y, a las dos horas, el médico salió para informar a Ana de que Álex tenía un tumor. Estaba sola, era tarde y no pudo compartir ese mazazo con nadie. Así que, se pasó toda la noche llorando. La segunda, tras una de las pruebas determinantes que salió con resultado positivo.

Obregón comenzó agradeciendo a los medios de comunicación el trato y el respeto del que ha gozado. "Esto es un camino de espinas, te sangran los pies, el corazón, te sangra todo, pero al final ves la luz. Los mensajes que me llegaban de España dándonos ánimos, eran tan bonitos, tan positivos... y cómo se ha portado la prensa, los medios, Telecinco... de verdad, siempre he respetado a los medios, pero nos han tratado con tanto respeto que lo agradezco de corazón", reflexionaba Ana.

"Tuvimos la desgracia de que nos enteramos por una llamada de teléfono de que era malo. A mi hijo, con 26 años, le dijeron por teléfono que tenía cáncer", explicaba la entereza con la que Álex Lequio encajó la noticia. Y aprovechaba para lanzar un mensaje de agradecimiento al médico que se ha encargado de él: "Tengo que decir que ha habido una persona que ha sido como nuestro ángel de la guarda, el doctor Baselga, oncólogo. Yo había oído hablar de él. El cáncer de mi hijo era muy raro, había habido muy pocos casos y en 48 horas pude hablar con el doctor Baselga".

"Le expliqué el caso y me dijo que hiciera las maletas y me fuera a Nueva York, porque en ese hospital tienen tratamientos, unos de protones, que a España aún no han llegado. Fuimos allí por esa razón, no porque en España no haya oncólogos buenísimos ni hospitales buenísimos, que los hay. Eso quiero dejarlo muy claro", explicaba, porque tras su primera entrevista le cayó una lluvia de críticas.

También detallaba el tratamiento que ha recibido el joven: "Mi hijo ha recibido, entre quimio y radioterapia, 44 sesiones, algunas de ellas de hasta 12 horas. Ver a tu hijo así es fácil. Cada día, desde la primera quimio, hay una palabra que sigo y se lo digo a todos los que están enfermos, le dije: 'Alex, ya está'. Cada día decía: 'Un día más, un día menos' y 'Ya está'. Estas palabras me las ha puesto mi hermana en una camiseta".

Aprovechando que estaba delante de la audiencia de Telecinco, lanzó un mensaje al Gobierno: "Hay que hacer un llamamiento al gobierno o a los presupuestos del estado. La curación del cáncer está avanzando increíblemente bien. Como dice el doctor Baselga, cáncer no es sinónimo de muerte. Pero ¿qué es la curación? La curación es la investigación".

También quiso poner en valor la actitud con la que su hijo ha hecho frente a algo tan terrible como esto: "Si se hubiera quejado alguna vez, pero es que Álex no se ha quejado nunca. Esto que ha pasado nos ha unido mucho más. Pero no quiero llorar, porque no hay que hacer victimismo".

"Que mi hijo, con 26 años, haya tenido que pasar por esto... Me ha dado una lección de vida increíble, me ha demostrado lo fuerte que es, con esa fortaleza, ese sentido del humor. Cada día se levanta con una fuerza... Este camino sigue, pero sé que en breve voy a venir aquí y lo vamos a celebrar porque todo habrá pasado", concluía.

