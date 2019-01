20 ene 2019

Compartir en google plus

Verdeliss ha anunciado a sus seguidores que no va a poder estar en un evento de Greencorners, su marca de ropa. Envía este mensaje a través de sus stories y quiere disculparse porque no se trata de la organización del evento, si no de salud.

En las imágenes se puede ver a Verdeliss en la cama de un hospital con la pulsera de paciente y cuenta entre sollozos por qué está allí. "Siento muchísimo no poder estar en la venta privada de Greencorners, pero no ha sido un tema de organización, si no de salud".

Todavía no se sabe qué es lo que le ha sucedido pues ella misma ha dicho: "Lo único que os voy a pedir es que, por fin, me deis un poco de tiempo a que me sienta capaz de contar lo que está pasando". Entre lágrimas y con un aparente estado grave ha asustado a todos sus seguidores y el problema está estrechamente relacionado con su último embarazo. Ha publicado también una imagen dando las gracias a los mensajes de apoyo, consideración y comprensión y en ella se puede ver su tripa de embaraza y algunos cables.

Este es el séptimo hijo de la ex gran hermana y youtuber. Todo parecía que iba bien y, de hecho, hace 5 días publicaba una imagen en la que decía que estaba en la semana 29. Es demasiado pronto para que se ponga de parto, y la situación no pinta muy bien. Verdeliss creía que tenía que disculparse y dar una explicación y ha dado las gracias a todos los que están ahí, la siguen y apoyan.

Más noticias sobre Verdeliss

- Duras críticas a Verdeliss, la 'youtuber' que entra embarazada a 'GH VIP'

- Verdeliss: "Vivimos en un piso de protección oficial"

- 'GH VIP': la ecografía en directo de Verdeliss para saber el sexo de su bebé