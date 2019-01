21 ene 2019

Pablo Carbonell es el centro de todas las críticas, al menos, en las redes sociales. El actor acudió a 'Viva la vida, programa presentado por Emma García, y lo cierto es que su entrevista no gustó a la mayoría de los telespectadores. ¿Por qué?

El humorista tuvo la oportunidad de escuchar, en pleno directo, las novedades sobre rescate de Julen, el chico que se cayó a un pozo de 100 metros el fin de semana pasado. A la vuelta de la conexión, Pablo Carbonell dio su punto de vista al respecto, dejando a la presentadora sin palabras.

"Pero vamos a ver, Emma, ¿cuánto tiempo lleva ese chiquillo metido en ese agujero?¿Lleva seis días dentro del agujero? Con dos años, después de haber caído 100 metros... ¿Y han metido algo de comida? ¿Algo de bebida? ¿Con un algo? ¿Con una caña de pescar?¿Sabemos algo de eso? Porque es que...si sale vivo será un verdadero milagro. Yo no quiero ser mal agorero pero, ¿un niño, siete días, en un sitio oscuro con ese oxígeno? ¿Y sin alimentos? ¿Y sin bebida?", concluía el humorista.

En seguida, las redes sociales ardían con estas declaraciones. La mayoría de ellas coincidían en que el actor no estaba bien informado: "El comentario de Pablo Carbonell me ha sobrado. Demuestra que ha opinado sin haber seguido el caso", "Alguien le puede decir a Carbonell que antes de opinar debe informarse. ¿No sabe que Julen está tapiado?", "¿Como le van a meter comida a Julen si está taponado? Antes de hablar sobre algo hay que informarse y no ir de indignado", eran algunos de los comentarios que se leían en Twitter.

