23 ene 2019

Compartir en google plus

Pablo Carbonell ha pedido perdón. El caso de Julen, el niño atrapado en el pozo, está siendo noticia desde hace ya 10 días. Las complicaciones que están teniendo para sacar al pequeño tiene a España sumida en una angustia que acabará cuando finalmente termine toda esta drama.

El fin de semana pasado, era Pablo Carbonell el encargado de sumar un poco más de polémica a este tema. El humorista opinó en 'Viva la vida', programa presentado actualmente por Emma García, sobre el caso. -Aquí puedes ver su opinión al respecto-. Sus ideas no gustaron a la mayoría, que se quejaban de que Pablo no estaba tan bien informado como él hacía ver. Sus opiniones no cuadraban con lo que realmente estaba sucediendo con Julen y el pozo.

Quizás hayan sido las miles de críticas que ha recibido en las redes sociales las que le hayan hecho rectificar. Por eso, el humorista ha pedido perdón y ha aclarado qué es lo que realmente quería decir ese día: "Yo no veo televisión. Mis opiniones fueron más bien preguntas y mi desolación ante los datos me llevaron a mandar un abrazo sentido a los padres, y a todo Totalán por extensión. Me faltó decir que sea cual sea la resolución hay que seguir adelante. Perdón por la torpeza", escribe.

Yo no veo televisión. Mis opiniones fueron más bien preguntas y mi desolación ante los datos me llevaron a mandar un abrazo sentido a los padres, y a todo Totalán por extensión. Me faltó decir que sea cual sea la resolución hay que seguir adelante. Perdón por la torpeza. — Pablo Carbonell (@Carbonellsg) 22 de enero de 2019

Más noticias sobre Pablo Carbonell

- La hija de Pablo Carbonell debutará en el cine