22 ene 2019

Después de unos meses desaparecida, Ariana Grande compartió hace unos días su nuevo 'single'. Se llama '7 Rings' y en cuestión de minutos, su videoclip ya había alcanzado más de siete millones de reproducciones. Una canción pegadiza y con un rap que ya ha cautivado a miles de personas.

Sin embargo, ni siquiera los 56 millones de reproducciones que ya lleva en la plataforma de 'YouTube' ha conseguido salvarle de las críticas. Le han acusado de plagio y no solo ha sido una persona. Todo comenzó cuando la cantante Princess Noki acusó públicamente en sus redes sociales de plagio a Ariana Grande: "¿En serio no os resulta familiar? Porque a mí me está sonando mucho a algo, dios mío. ¿No es esa canción que escribí sobre las mujeres de color y su pelo?".

Unos minutos después, la rapera borró su twet y no se ha vuelto a saber más al respecto. Pero esto no queda aquí. Soulja Boy, el hip-hopero y productor discográfico, ha avivado mucho más el asunto. Ha tachado a la cantante de copiar su 'flow' y de "ladrona". Ha visto en '7 Rings' un claro plagio de una de sus canciones, llamada 'Pretty Boy Swag'.

Por si esto fuera poco, muchos de los seguidores de la cantante han visto en la letra de la canción una apropiación de la cultura africana. "Las mujeres blancas hablando de sus pelucas es como vamos a resolver el problema del racismo", era la frase con la que Ariana Grande se ha metido en un lío.

