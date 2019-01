22 ene 2019

Anabel Pantoja está viviendo un momento tranquilo en su vida. Desde que empezó a colaborar en 'Sálvame', se ha convertido en la defensora oficia de los Pantoja. Tanto es así, que ahora, con la participación de su primo Kiko Rivera en 'GH Dúo', está día si y día también en un plató de televisión.

Quizás haya sido eso lo que le ha permitido tener mucha más visibilidad en las redes sociales y llegar, por fín, a los 600.000 'likes'. Anabel Pantoja está orgullosa de ello y por eso ha querido agradecer a sus fans todo el cariño, publicando una foto en su cuenta de Instagram completamente desnuda.

Como lo leen. La sobrina de Isabel Pantoja se ha desnudado en pleno mes de Enero y por lo que parece, su foto ha gustado a más 15.000 personas. "Ya somos una gran familia! Y aparte de daros las gracias y seguir sumando, ¡os tengo preparada esta semana muchas sorpresas para vosotros! Gracias por todos los mensajes de apoyo, críticas, consejos, experiencias y sobretodo por estar siempre ahí conmigo."

Le esperan unos meses de mucho trabajo a la prima de Kiko Rivera. La participación de éste en 'GH Dúo' está dando mucho de qué hablar sobre todo, cuando hace tan solo unos días confesó haber tomado drogas y haber necesitado desintoxicarse, algo que Anabel Pantoja desconocía en un primer momento.

"A mí me mantenían al margen, yo no sabía que existía un problema tan grave. Yo quiero mantenerme al margen porque quién mejor que él para explicar lo que pasó. Cuando me enteré, no me creía esta gravedad… hasta que yo no me siento e Irene me dijo pasa esto yo no me lo creí".

Más noticias sobre Anabel Pantoja

- Anabel Pantoja se rompe al recordar el infierno que ha pasado su primo Kiko Rivera

- Anabel Pantoja asegura que Chabelita y Omar Montes están en crisis

- Anabel Pantoja visita el hospital antes de la cena de Nochebuena